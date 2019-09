Berlin (dpa) - Ein polnischer Extrem-Biker hat seinen eigenen Guinness-Rekord gebrochen.

Sechs Mal hüpfte Krystian Herba (38) am Mittwoch mit einem Spezialfahrrad die 37 Stockwerke des Hotels Park Inn in Berlin am Alexanderplatz hoch, also 222 Stockwerke, wie ein Sprecher des polnischen Fremdenverkehrsamts mitteilte. Oben angekommen ging es auf dem Rad stehend mit dem Aufzug hinunter und hüpfend wieder hoch, ohne ein einziges Mal abzusteigen.

Zwei Stunden, vier Minuten und neun Sekunden und 3581 Stufen später endete die Hüpfpartie für den Sportler mit einer neuen Bestmarke. Schon 2016 stellte Herba im Willis Tower in Chicago einen Rekord auf. Dort schaffte er laut Guinness World Records 3461 Stufen in drei Stunden und 45 Sekunden.

Nach eigenen Angaben bestieg Herba schon 17 Wolkenkratzer in 13 Ländern mit seinem Trial Bike - einem speziellen Fahrrad ohne Federung und Sattel.