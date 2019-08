Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Milla Jovovich (43) erwartet ihr drittes Kind. «Wir sind mit einem weiteren Mädchen gesegnet», schrieb Jovovich («Das Fünfte Element») am Mittwoch auf Instagram.

Dazu postete sie ein Foto von sich in einem engen, schwarzen Kleid, in dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Jovovich und ihr Mann, der Regisseur und Autor Paul W.S. Anderson (54), sind bereits Eltern der Töchter Ever (11) und Dashiel (4).

Vor 13 Wochen habe sie erfahren, dass sie schwanger sei, schrieb Jovovich auf Instagram. Sie habe sich total gefreut, aber auch Angst gehabt. Wegen ihres Alters und einer zuvor missglückten Schwangerschaft habe sie sich große Sorgen gemacht.

Im Mai hatte die Schauspielerin erstmals öffentlich über eine Not-Abtreibung vor zwei Jahren gesprochen, nachdem im vierten Monat der Schwangerschaft vorzeitig die Wehen einsetzten.