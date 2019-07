Calais (dpa) - Franky Zapata, der bereits bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag Aufsehen erregte, will mit seinem Flyboard den Ärmelkanal überqueren.

Zapata plant, an diesem Donnerstagmorgen oder -vormittag am Strand von Sangatte in der Nähe von Calais mit seiner kleinen fliegenden Plattform abzuheben. Der professionelle Jetski-Pilot will die rund 35 Kilometer lange Strecke von Frankreich nach Großbritannien Berichten zufolge in einer Höhe von 15 bis 20 Meter zurücklegen. Er werde mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde unterwegs sein, kündigte er an. «Wenn ich langsamer werde, komme ich nicht durch», sagte er dem Sender BFMTV zufolge. Ziel ist es, in der Nähe vom britischen Dover anzukommen.

Die französische Seepräfektur hatte sich zuerst aufgrund von Sicherheitsbedenken gegen das Projekt des 40-Jährigen ausgesprochen. Schließlich ließ sie sich doch von Zapata überzeugen. Unterwegs muss der 40-Jährige seine Turbo-Plattform einmal auftanken - wie das funktionieren wird, war noch offen. Er hat eigenen Angaben nach das Flyboard erfunden. Mit seinem Flug über den Ärmelkanal will er in die Fußstapfen seines Idols Louis Blériot treten. Dieser überquerte auf den Tag genau vor 110 Jahren als erster Mensch den Ärmelkanal in einem Flugzeug.

Während der Feierlichkeiten zum 14. Juli hob Zapata mit Gewehr und großem Getöse unweit der Ehrentribüne ab, wo Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel saßen. Er drehte dann eine große Runde über der Place de la Concorde im Herzen der französischen Hauptstadt.