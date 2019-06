London (dpa) - Bilder vom jüngsten Mitglied des britischen Königshauses sind bislang rar - nun können sich Fans über ein neues Foto von Baby Archie freuen.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ein Foto von ihrem gut einen Monat alten Sohn. Das Gesicht des Babys ist allerdings in Teilen von einer Hand - vermutlich Harrys - verdeckt.

Der Anlass des Bildes ist der Vatertag, der in Großbritannien am Sonntag gefeiert wurde. Im Text zu dem Bild wurde nicht nur allgemein ein froher Vatertag gewünscht - besondere Grüße gingen an Harry, der seinen ersten Vatertag feierte.

Das erste Baby von Meghan und Harry, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, war am 6. Mai geboren worden. Knapp eine Woche später feierte die Herzogin ihren ersten Muttertag. Dazu postete sie ein Foto mit Babyfüßen.