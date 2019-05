New York (dpa) - Die «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour (69) wird Jury-Mitglied bei einem Tanz-Wettbewerb am New Yorker Metropolitan Museum.

Wintour werde im Juni in der Jury des Wettbewerbs sitzen, der auf den Eingangsstufen des renommierten Museums am Central Park stattfinden soll, teilten die Veranstalter mit.

Sechs Teilnehmer zeigen dann ihre Künste im Voguing - einem Tanzstil, der sich an der eher steifen Körperhaltung von Models auf dem Laufsteg orientiert und dessen Name auf dem von Wintours Zeitschrift basiert. Den Gewinner soll Wintour gemeinsam mit anderen Jury-Mitgliedern krönen.