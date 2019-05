Berlin (dpa) - Der Tennislegenden-Sohn Noah Becker hat nach eigenen Worten völlig verschiedene Charakterzüge von seinem Vater Boris und seiner Mutter Barbara geerbt.

«Der Ehrgeiz, nicht aufzugeben und immer am Ball zu bleiben, der kommt sicher von meinem Vater», sagte der 25-Jährige der Illustrierten «Gala» in einem Interview. «Ich will mich jeden Tag weiterentwickeln, besser werden. Die Stärke, Dinge auszuprobieren und keine Angst vor Neuem zu haben - die kommt von meiner Mutter.»

Becker junior äußert sich im Interview auch über die Zeit nach der Trennung der Eltern vor rund zwei Jahrzehnten. «Ich habe wirklich nicht viel mitbekommen. Ich habe auch lange gar nicht gewusst, was eigentlich los war. Erst mit ungefähr 15 habe ich ein paar Sachen erfahren, und dann gehst du ins Internet. Aber ich habe nie wirklich was drauf gegeben, was andere über uns schreiben», sagte der Berliner.