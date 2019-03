Bremen (dpa) - Nach einem Skiurlaub besuchen am Mittwoch (6. März) König Willem-Alexander und Königin Maxima aus den Niederlanden Deutschlands kleinstes Bundesland: Bremen.

Das Königspaar besuche jedes Jahr ein oder zwei deutsche Bundesländer, wobei das besondere Augenmerk den Wirtschaftsbeziehungen gelte, heißt es auf der Website des niederländischen Königshauses. Willem-Alexander ist als Nachfolger seiner Mutter Beatrix seit April 2013 König der Niederlande. Beatrix dankte nach 33 Jahren auf dem Thron ab.

Willem-Alexander (51) und Máxima (47) hatten zusammen mit ihren Töchtern, Prinzessin Catharina-Amalia (15), Prinzessin Alexia (13) und Prinzessin Ariane (11), noch am 25. Februar zum Auftakt des Skiurlaubs im österreichischen Skiort Lech am Arlberg vor den Kameras posiert.

In Bremen stehen bei dem royalen Besuch die Themenfelder Raumfahrt, Windenergie sowie Polar- und Meeresforschung im Vordergrund. Mit dem Königspaar wird bei dem eintägigen Besuch auch die niederländische Außenhandelsministerin Sigrid Kaag anreisen. Allerdings wird es in der Hansestadt nicht nur um die Wirtschaftsbeziehungen gehen. König Willem-Alexander und Königin Máxima werden sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Bei einem Spaziergang nach dem Mittagessen können sicher auch Schaulustige einen Blick auf die beiden werfen. Das Paar will über den Marktplatz flanieren und unter anderem die berühmten Bremer Stadtmusikanten bewundern.