Los Angeles (dpa) - Schauspieler Luke Perry (53) von der früheren TV-Kultserie «Beverly Hills, 90210» ist ins Krankenhaus gebracht worden. Perry sei dort «unter Beobachtung», bestätigte sein Sprecher dem «Hollywood Reporter», ohne Details zu nennen.

Die Feuerwehr in Los Angeles war dem «Hollywood Reporter» zufolge am Mittwoch zu «medizinischer Hilfe» zu einer Adresse gerufen worden, an der der 53-Jährige wohnen soll.

Der Sender Fox hatte am Mittwoch ein Comeback der Serie bekanntgegeben. Demnach sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Nur Shannen Doherty und Perry fehlten, berichtete das Branchenblatt «Variety». Die Schauspieler sollen überspitzte Versionen von sich selbst spielen, die knapp 20 Jahre nach Ende der Original-Soap aus den 90er Jahren aufeinandertreffen.

Die Original-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. «90210» wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt. Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923-2006), einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood.