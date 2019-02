Berlin (dpa) - Schauspieler Clemens Schick (46, «Tannbach - Schicksal eines Dorfes») ist ein großer ‎Europa-Fan. «Ich liebe Europa, es hat so einen Reichtum an verschiedenen Kulturen», sagte ‎der gebürtige Thüringer und Wahl-Berliner am Rande der Berlinale.

Er mache sich keine Sorgen um ‎den Kontinent - trotz des Brexits. «Auch in Zukunft wird es ein starkes, ‎eigenständiges Europa geben. Das ist der Garant für Frieden, das ist unsere Chance - nichts ‎anderes.

Die Rechtspartei AfD treibt Schick ebenfalls nicht allzu sehr um: «Nationalismus ist nicht mehr zeitgemäß und bringt uns nicht weiter. Die AfD macht mir deshalb ‎keine Sorgen.»

Internationale Bekanntheit erlangte Schick 2006 im James Bond-Film «Casino Royale», in dem ‎er den Handlanger Kratt des Filmbösewichts «Le Chiffre» (Mads Mikkelsen) spielte. Ab 9. Mai 2019 ist ‎er neben Max von der Groeben und Jella Hase in dem Kino-Thriller «Kidnapping Stella» zu sehen , ab dem Sommer in der Netflix-Serie «Sergio».‎