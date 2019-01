Kopenhagen (dpa) - Der dänische Prinz Joachim (49) zieht im Sommer mitsamt seiner Familie nach Frankreich. Wie das dänische Königshaus am Mittwoch mitteilte, hat die französische Regierung ihn im Zuge des Staatsbesuches von Präsident Emmanuel Macron in Dänemark 2018 zu einer militärischen Ausbildung in Paris eingeladen.

Joachim nehme das Angebot an und werde die hochrangige Weiterbildung von September an bis zum Sommer 2020 als erster dänischer Offizier absolvieren. Mit ihm werden demnach auch seine zweite Ehefrau Prinzessin Marie (42) sowie die beiden gemeinsamen Kinder Prinz Henrik (9) und Prinzessin Athena (7) in die französische Hauptstadt ziehen.