London (dpa) - Happy Birthday, Herzogin Kate! Die Ehefrau von Prinz William ist am Mittwoch 37 Jahre alt geworden. Die Herzogin von Cambridge - so ihr offizieller Titel - feiere ihren Ehrentag privat, teilte eine Sprecherin des Kensington-Palastes in London der Deutschen Presse-Agentur mit, ohne Details zu nennen.

William (36) hatte trotz des Geburtstages einen offiziellen Termin auf dem Programm: ein Treffen mit Piloten und Ärzten zum 30-jährigen Bestehen der Londoner Flugambulanz. Der Thronfolger hatte selbst einmal als Rettungspilot im Vereinigten Königreich gearbeitet.

Kate und William haben drei Kinder: George (5), Charlotte (3) und Louis, der im April ein Jahr alt wird. Kate ist Schirmherrin von 17 Organisationen und engagiert sich besonders stark für Kinder.

Britische Medien hatten berichtet, dass sich Kate und Herzogin Meghan (37), die im vergangenen Mai Prinz Harry (34) geheiratet hatte, nicht gut verstehen würden. Auf dem Weg zu einem Gottesdienst an Weihnachten unterhielten sich beide aber angeregt und lächelten.