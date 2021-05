Als SPD- und CDU-Politiker aus Niedersachsen noch die Politik in Berlin prägten

„Wir sind die Niedersachsen – sturmfest und erdverwachsen“ – so heißt es in der inoffiziellen Hymne des norddeutschen Bundeslandes. Doch mit Blick auf die Bundespolitik stellt sich vor allem bei SPD und CDU die Frage: Wo sind die Niedersachsen? Denn weder an der Spitze der Parteien oder Fraktionen noch unter den Kanzlerkandidaten findet sich ein Vertreter des Landes, während die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zumindest gebürtig aus Hannover stammt, wenngleich sie in Brandenburg politisch Karriere machte.

Dabei haben die niedersächsischen Sozialdemokraten und Christdemokraten in den vergangenen 25 Jahre die Bundespolitik geprägt. So war das Bundesland der Anfang vom Ende der Ära Kohl. Der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder triumphierte erst bei der Landtagswahl und zog dann ins Kanzleramt ein. Und getreu dem Motto „Keine Experimente“ nahm er mehrere Wegbegleiter mit nach Berlin: An erster Stelle Staatskanzleichef Frank-Walter Steinmeier als Kanzleramtsminister, der wie Schröder gebürtig aus Ostwestfalen-Lippe stammt. Dem Ruf aus Berlin folgten auch Karl-Heinz Funke (Landwirtschaft) und der Grüne Jürgen Trittin (Umwelt). Forschungsministerin wurde die Bundestagsabgeordnete Edelgard Bulmahn – mit Wahlkreis in Hannover. Doch damit nicht genug: Der Göttinger Peter Struck agierte später als Verteidigungsminister und stieg sogar bis an die Spitze der Fraktion auf.

Am Kabinettstisch sitzt nur ein niedersächsischer Minister

Auch nach dem Ende der Ära Schröder waren es Politiker des niedersächsischen Landesverbandes, die für die SPD die Bundespolitik prägten: Steinmeier als Bundesaußenminister und Kanzlerkandidat sowie der spätere Fraktionschef Thomas Oppermann – zwar gebürtiger Freckenhorster, aber früherer niedersächsischer Wissenschaftsminister und in Göttingen politisch sozialisiert. Und nicht zu vergessen: Der langjährige SPD-Chef Sigmar Gabriel.

Und wie viel Niedersachsen steckt heute in der SPD in Berlin? Na gut, Frank-Walter Steinmeier hat es mittlerweile ins höchste Staatsamt geschafft, aber am Kabinettstisch sitzt nur ein niedersächsischer Minister: Hubertus Heil. Lars Klingbeil ist immerhin Generalsekretär. Aber beim Parteivorsitz und in der K-Frage blieb das Land außen vor. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, früherer Osnabrücker Oberbürgermeister, unterlag bei der Wahl zum Parteivorsitz, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil warf gar nicht erst seinen Hut in den Ring.

In der CDU ist fast alles NRW-Sache

Und bei der CDU ist gefühlt fast alles NRW-Sache: Drei Nordrhein-Westfalen konkurrierten um den Parteivorsitz, Armin Laschet entschied sogar die K-Frage für sich. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Gesundheitsminister Jens Spahn kommen ebenfalls aus NRW. Niedersachsen spielen keine Hauptrolle mehr – schon gar nicht im Kabinett –, seit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den Weg nach Brüssel wählte.

Dabei sah es zu Beginn der Merkel-Ära noch anders aus: Von der Leyen als Konstante und Allzweckwaffe im Kabinett Merkel. Zudem war der frühere niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff damals omnipräsent, wurde sogar als potenzieller Merkel-Nachfolger gehandelt und später zum Bundespräsidenten gewählt. Ein Niedersachse war zudem zeitweise Merkels Vizekanzler: FDP-Politiker Philipp Rösler.

Die Hoffnung auf die Zukunft

Heute bleibt den Niedersachsen wohl nur die Hoffnung auf die Zukunft. Immerhin ist der Bundeschef der Jungen Union Niedersachse: Tilman Kuban. Sein Vorgänger Paul Ziemiak nutzte das Amt versiert als Sprungbrett nach Berlin. Und die Juso-Vorsitzende ist auch Niedersächsin: Jessica Rosenthal stammt gebürtig aus Hameln. Auch Gerhard Schröder begann mit diesem Posten damals seine Karriere. Ob aber die neuen „jungen Wilden“ in Niedersachsen auch irgendwann in der CDU oder SPD eine neue Ära prägen? Fest steht: Dafür müssen sie nicht unbedingt erdverwachsen, aber ganz sicher sturmfest sein.