„Keine Kurzstrecke, sondern ein Marathon“

War der arabische Aufstand, der vor zehn Jahren begann, nur ein Irrweg, der die Region mit Chaos überschüttet hat? Und was wird aus den demokratischen Träumen in Belarus? Fragen wir den „Elder Statesman“ Deutschlands schlechthin, Joschka Fischer, dachten sich wohl die Veranstalter einer Debatte der Bundeskunsthalle in Bonn. Inspiriert wurden sie von einer aktuellen Ausstellung über Hannah Arendt (Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert), die als Vordenkerin in rastlosen Umbruchzeiten gefragter ist denn je. Das von ihr aufgezeigte Problem: Mündet der Freiheitskampf im radikalen Aufruf zu unbegrenztem Handeln, wächst die Gefahr eines totalitären Anspruchs. Freiheit sollte aber der Aufbruch sein, miteinander die Welt zu gestalten.

Das entspricht Fischers Beobachtungen: Global wertebasiert handeln, geduldig verhandeln auf Augenhöhe, nicht aus einer vermeintlich überlegenen Haltung heraus „überreden“ – das ist sein Rezept für den Fortschritt. Der erste grüne Außenminister, der früher als Langstreckenläufer bekannt war, ermahnt die arabische Welt stirnrunzelnd zum „langen Atem“ und beschreibt den Reformprozess „nicht als Kurzstrecke, sondern als Marathon“.

Groß geworden im Milieu des Straßenkampfs, ist Revolutionsrhetorik dabei nicht mehr sein Ding. Altersmilde hört er der feurigen Iryna Herasimovich zu, einer belarussischen Übersetzerin, sowie Najem Wali, einem emotional angefassten deutsch-irakischen Schriftsteller. „Man kann den Druck kaum aushalten“,schreit Herasimovich ihre Unzufriedenheit mit der Lage in Belarus ins virtuelle Publikum. „Es geht doch um die Unantastbarkeit menschlichen Lebens.“ Wali summiert entmutigende Tatsachen aus der arabischen Welt: Die verworrene, fast aussichtslose Lage in Ländern wie Irak, die Sinnlosigkeit, mit dem Militär als Akteur in Ägypten auf Fortschritt zu hoffen, religiöse Aufladungen, die Frauen den Weg in die Freiheit eher wieder verschließen.

Und dazu Gewalt und Vergewaltigungen als hoher Preis des radikalen Aufbegehrens. Der ehemalige Diplomat Martin Kobler – einst Mitstreiter Fischers – beklagt die Doppelmoral des Westens, Demokratie zu predigen und gleichzeitig gefährlichen Regionalmächten wie Saudi-Arabien Waffen zu liefern: „Das schmälert das Ansehen Europas.“

Was kann man also tun, damit der arabische Frühling endlich zum Sommer wird? Fazit der Experten: Das Volk muss den Druck aufrechterhalten. Dabei sollte sich Fischer zufolge der Westen möglichst heraushalten: „Die wollen keine Einmischung von außen.“ Die angespannte geopolitische Weltlage verlange es, auch in Belarus keine Risiken einzugehen.

Denn der Akteur Moskau ist brandgefährlich. Das konnte man schon in der Ukraine beobachten, wo Putin die Krim besetzte - mit weitreichenden Folgen.

Weitere Erkenntnis des Abends: Mit der Maxime „Alles oder nichts“ kommt man in der arabischen Welt nicht weiter. Wahlen dürfen nicht zu schnell erfolgen, sie sind zudem kein Allheilmittel. Erst müssen die Strukturen sich ändern, sonst können neue Machtverhältnisse blitzschnell in neuer Willkür enden.

Dritte Erkenntnis: Ohne freie Medien keine Demokratie. Fake News und gezielte Propaganda von interessengeleitenden Akteuren heizen die Stimmung in der Region immer neu gefährlich an.

Der Schlüssel zum Fortschritt ist jedoch der wirtschaftliche Fortschritt. Hier kann wiederum der Westen mit Investitionen helfen. Die Bevölkerung in der arabischen Welt ist jung. Bietet sich keine Perspektive, sind neue Aufstände nur eine Frage der Zeit Alles hatte schließlich mit einem Gemüsehändler in Tunesien begonnen, der sich aus Verzweiflung über seine Lage selbst verbrannt hatte. Auch Hannah Arendt wusste: Freiheit von Hunger und Armut ist Bedingung für ein Leben in Gerechtigkeit.

Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn zu Hannah Arendt ist vom 9. März bis zum 16. Mai geöffnet. Es gibt limitierte Zeitfenster-Tickets zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr. Sie können über die Homepage der Halle gebucht werden.