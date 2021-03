Liberale Parteien als große Gewinner

Sigrid Kaag flippte aus, als am Mittwochabend die ersten Prognosen auf dem Bildschirm erschienen: Der Spitzenkandidatin der linksliberalen Partei Democraten 66 sollte ein regelrechter Coup gelungen sein: 27 der 150 Sitze im niederländischen Parlament, ein Plus von acht. Kein Wunder, dass Kaag auf dem Tisch tanzte. Leichte Ernüchterung am Donnerstag: Nach Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen lag die Partei bei 24 Sitzen.

So oder so: Die populäre Politikerin Kaag wird sich ihren Wunsch, erste Ministerpräsidentin des Landes zu werden, wohl nicht erfüllen können. Denn die Partei von Amtsinhaber Mark Rutte, die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD), schnitt noch besser ab. Sie gewann zwei Sitze und kommt auf 35. D66 und VVD bilden derzeit mit dem christdemokratischen CDA (15 Sitze, minus vier) und der christsozialen Christenunie (CU, fünf Sitze wie bisher) eine Koalition. Nach bisherigen Ergebnissen hätten die vier Parteien erneut eine Mehrheit im Parlament.

17 Parteien teilen sich 150 Parlamentssitze

Sie sähen sich einer zersplitterten Opposition ge­genüber: Nicht weniger als 17 Parteien ziehen in die 150 Sitze zählende „Tweede Kamer“ in Den Haag ein. Drei von ihnen gehören dem rechtspopulistischen Lager an: die PVV des islamfeindlichen Geert Wilders (17 Sitze, minus drei), das „Forum für Demokratie“ (FvD) von Thierry Baudet (acht Sitze, plus sechs) und JA21, eine FvD-Abspaltung, die mit vier Sitzen vertreten ist.

Die traditionell zum linken Lager gehörenden Parteien mussten teils herbe Verluste hinnehmen: Grün-Links verlor sieben der bislang 14 Sitze, die sozialistische Partei SP kam auf neun (minus fünf). Die Sozialdemokraten hielten ihre neun Sitze und bleiben ein Schatten der ­Partei, die in den 70er und 90er Jahren die Politik in Den Haag mitbestimmte.

Die proeuropäische Partei Volt zog neu mit drei Sitzen ins Parlament ein. Die Partei für Tiere legte um einen auf sechs Sitze zu, die streng ­calvinistische Partei SGP behielt ihre drei.

Schwierige Koalitionssuche für Mark Rutte

Es spricht viel dafür, dass Mark Rutte seine vierte Amtszeit antreten kann. Doch ein Selbstläufer ist das nicht. Am Donnerstag wurden zunächst zwei Sondierer durch den Parlaments­vorsitzenden berufen. Diese „Verkenners“ sollen das Feld möglicher stabiler Koalitionen untersuchen. Voraussichtlich in der kommenden Woche bestimmt die Zweite Kammer den „Informateur“, der die inhaltlichen Ge­spräche übernimmt.

An VVD und D66 kommt wohl niemand vorbei. Frage ist jedoch, ob die desillu­sionierten Christdemokraten noch mitregieren wollen. Den Linksliberalen schwebt eine deutlich progressivere und grünere Politik als bislang vor. Sigrid Kaag könnte sich vorstellen, einen Koalitionspartner aus dem linken Spektrum dazuzuholen. Mit der kleinen Christenunie dürfte die Zusammenarbeit zumindest aus Sicht von D66 vorbei sein. In medizinisch-ethischen Fragen – zum Beispiel bei der Euthanasie – haben die beiden Parteien gegensätzliche Ansichten.

Rutte würde angesichts der Corona-Krise gerne schnell zu Ergebnissen kommen. Dringende Probleme wie ­Klimaschutz, Wohnungsnot und die lahmende Wirtschaft müssen bewältigt werden. Mit einer schnellen Regierungsbildung ist aber nicht unbedingt zu rechnen – auch wenn sie nicht so lange ­dauern muss wie die letzte, als Rutte erst nach 225 Verhandlungstagen sein neues Kabinett präsentierte.