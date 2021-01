Wer ist der richtige Chef für die CDU?

Was für Armin Laschet spricht: Er eint, statt zu spalten

Über Armin Laschet gehen die Meinungen in der CDU auseinandergehen – aber er spaltet nicht. Im Gegenteil: Er hat ein Händchen dafür, ein Team so zusammenzustellen, dass vieles gelingt, weniges knirscht. Fast laut- und reibungslos verwaltet der Aachener die Koalition mit der FDP in Düsseldorf. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie beim Rückblick auf Vor-Vorgänger Jürgen Rüttgers klar wird. Die FDP ist zwar traditionell der (Traum-) Partner vieler CDUler, in der Realität ließ es sich mit den selbstbewussten Liberalen aber keineswegs immer leicht regieren – wenn sie überhaupt wollten.

Das CDU-Dilemma: Will die Partei Wahlen gewinnen, dann darf sie die Merkel-Mitte nicht mit einem konservativen Schwenk verprellen. Will die Union sich aber nicht spalten, so muss sie den enttäuschten Konservativen wieder stärker Stimme geben.

Laschet kann Meinungen zusammenführen, Menschen einbinden: So hebt der Merkel-Mann mal eben den dezidiert konservativ auftretenden Merkel-Kritiker Spahn aufs Tandem – auf den hinteren Sattel, nicht den am Lenker. Als freundlicher Rheinländer wird Laschet oft unterschätzt – was in der Politik (Stichwort: „Birne“ Kohl) kein Nachteil sein muss.

Und: Laschet könnte nicht nur mit der FDP, sondern als Veteran der „Pizza-Connection“ auch mit den Grünen regieren. Er wäre für die jetzige Situation der richtige CDU-Chef.

- von Martin Ellerich

Was für Friedrich Merz spricht: Eine Wette wert

Eine konservative Partei muss ihr ordnungspolitisches Profil wieder finden. Dafür gibt es natürlich ein Programm, dafür stehen aber auch immer die Vorsitzenden. Eine klare Erkennbarkeit hat mehrere Vorzüge: Sie grenzt die CDU verlässlich nach rechts ab, hält im Nebeneffekt die FDP in Schach – und sorgt dafür, dass nach der Merkel-Ära und dem AKK-Intermezzo die CDU wieder als Kernprojektion bürgerlich-liberaler Ziele, Erwartungen und Sehnsüchte wahrgenommen wird.

Friedrich Merz kann das. Seit seinem Aufstieg in den Jahren der Nach-Kohl-Zeit, seinen Reden und seiner Rolle als Fraktionschef bis 2002 war er die Alternative zur Merkel-CDU. Natürlich weiß auch er, dass die Welt von heute nicht mehr viele Schnittstellen hat mit der Realität des Jahres 2000, dass nicht mehr linke SPD-Träumer oder gar die Linkspartei die Regierungsmacht der Union bedrohen, sondern die Grünen in diese Rolle geumfragt sind.

Doch Merz wäre vielleicht der Richtige, auch gegenüber den Großstadt-Milieu-Grünen das Selbstverständnis der CDU wieder mit Verve zu schärfen. Mit Merz geht die Partei ins Risiko – gerade angesichts seiner Gabe, Selbstbewusstsein mit Überheblichkeit zu verwechseln. Doch die CDU muss nach 20 Jahren Angela Merkel diese Wette mit ihm wagen. Sonst wird sie beliebig im Parteispektrum.

- von Frank Polke

Was für Norbert Röttgen spricht: Cool und modern

Wenn man sich an der Spitze der CDU in erster Linie einen Zukunftsgestalter und keinen Gegenwartsverwalter vorstellt, ist Norbert Röttgen der richtige Mann. Die CDU soll jünger, weiblicher und großstädtischer werden, heißt ja eine zentrale Forderung. Vom Stil, von der Art des Debattierens und von den Inhalten her kann Röttgen am besten eine Brücke zu den wichtigen Zielgruppen schlagen, um die es dabei geht.

Einst mit der Energiewende betraut, profiliert er sich auch jetzt mit Zukunftsthemen wie dem Klimawandel und der Zukunft der Arbeitswelt. Da er derzeit in der zweiten Reihe der ganz großen Politik steht und zudem vom Schwerpunkt her Außenpolitiker ist, wirkt er locker, sein Horizont ist breit. Röttgen ist ohnehin stets offen und reflektiert.

Weiterer Pluspunkt: Er erklärt gut. Das ist wichtig, denn es reicht nicht, sich nur als Sprachrohr „der Bürger“ zu definieren und deren Realität zu spiegeln. Die Krisen sind größtenteils global, ihre Lösung erfordert internationale Vereinbarungen. Um dies einzuordnen, benötigt man Weitblick und Eloquenz, über die Röttgen verfügt. Gleichzeitig wirkt er solide und sicher – man fühlt sich gut aufgehoben. Mit seiner coolen Art lässt er aber viele seiner Parteikollegen hausbacken aussehen. Wenn er an seiner Modernität scheitert, wäre dies schade.

- von Claudia Kramer-Santel