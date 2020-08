Norbert Röttgen: „Naivität ist völlig deplatziert“ 

Seine Kandidatur für den Vorsitz der CDU kam im Frühjahr 2020 einigermaßen überraschend. Norbert Röttgen gilt als absoluter Experte der Außenpolitik, hat aber seit seinem Ende als Bundesumweltminister in der Partei eher keine große Rolle mehr gespielt. Über die drängendsten Probleme der Außenpolitik, über seine Chancen im Rennen um den CDU-Vorsitz und seine Zukunftspläne sprach unser Redaktionsmitglied Norbert Tiemann mit Norbert Röttgen.

Bedeutet der Fall Alexander Nawalny nicht einen neuen Tiefpunkt in den deutsch-russischen Beziehungen?

Röttgen: Der Fall zeigt uns aufs Neue die Brutalität und den Zynismus der Machtausübung der russischen Führung. Es ist eine Politik, die nicht nur das Ziel verfolgt, politische Widersacher zu vernichten, sie soll auch andere einschüchtern. Das ist abstoßend. Es zeigt, dass Naivität und Verharmlosung mit Blick auf russische Politik völlig deplatziert sind.

Halten Sie es für möglich, dass Nawalny dauerhaft in der Bundesrepublik bleibt und Präsident Putin sich so seines schärfsten Kritikers entledigt?

Röttgen: Ich kenne seinen gesundheitlichen Zustand nicht; womöglich sind dauerhafte Schäden als Folge der Vergiftung zu befürchten, sodass er seine Arbeit, unabhängig vom Ort, ohnehin nicht wird fortsetzen können. Diese Brutalität hat nicht nur ein individuelles Opfer. An Nawalny wird auch ein Exempel statuiert für die Bürger und die Opposition in Russland. Die Botschaft ist: Wagt es ja nicht, es den Belarussen gleich zu tun und euch aufzulehnen. Unsere Antwort darauf kann nur sein, endlich radikalen Realismus im Umgang mit Russland anzuwenden und keine wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu schaffen.

Der Präsidentschafts-Wahlkampf in den USA spiegelt erneut und vielfältig den Verfall der politischen Kultur in dieser Weltmacht wider. Sehen Sie das nicht mit großer Sorge?

Röttgen: Alles, was in den verbleibenden zwei Monaten bis zur Wahl in Amerika im Weißen Haus stattfindet, ist unter dem Gesichtspunkt Wahlkampf zu bewerten. Ich hoffe, dass nichts Ernstes mehr passiert, insbesondere, dass Trump nicht außenpolitisch etwas anzettelt, um damit innenpolitisch zu punkten. Der Schaden im deutsch-amerikanischen Verhältnis ist zweifelsohne schon jetzt groß.

Sähen Sie mit Blick auf die Reparaturbedürftigkeit größere Aussichten mit dem demokratischen Herausforderer Joe Biden?

Röttgen: Sollte Trump wiedergewählt werden, dann müsste er in seiner letzten Amtszeit keinerlei Rücksicht mehr nehmen. Es gäbe also nicht Noch-Mehr-vom-Selben, sondern würde schlimmer. Mit Biden würden Rationalität und Partnerschaft in die Beziehungen zurückkehren. Gleichzeitig sollte uns klar sein, dass auch bei einem Wahlsieg Bidens Deutschland und Europa, mit denselben Forderungen Amerikas konfrontiert würden. Viele der strittigen Themen im transatlantischen Verhältnis werden in den USA überparteilich geteilt. Auch Biden würde fordern, dass wir mehr internationale Verantwortung wahrnehmen. Der Ball liegt bei uns im Spielfeld.

Wahlkampf gibt es auch innerhalb der CDU – Sie kandidieren neben Armin Laschet und Friedrich Merz für den Parteivorsitz. In welchem Format kann der Wahlparteitag Anfang Dezember überhaupt stattfinden?

Röttgen: Bis zum Jahresende muss die Union alle Personalfragen klären. Zu Beginn des Superwahljahres 2021 brauchen wir eine neue politisch legitimierte Führung mit neuer Autorität. Deshalb ist wichtig, dass der Parteitag stattfindet, aber natürlich ganz anders, als wir es gewohnt sind, nämlich unter Berücksichtigung sämtlicher Corona-Auflagen.

Es gibt in der CDU den Wunsch nach einer einvernehmlichen Lösung in den Personalfragen; dafür müssten Kandidaten ihre Kandidatur zurückziehen. Wie stehen sie dazu?

Röttgen: Ich verweigere mich grundsätzlich keinen Gesprächen. Aber ich habe meine Kandidatur seinerzeit damit begründet, dass die CDU wieder eine diskutierende Partei wird. Mir geht es darum, dass wir über die Debatte wieder inhaltlich Substanz gewinnen. Von daher sehe ich Wettbewerb als etwas Förderliches und Notwendiges. Ein personeller Wettbewerb ist immer auch eine Gelegenheit, über Inhalte zu diskutieren. Dafür bin ich angetreten, und dabei bleibe ich auch.

Ihr Bild von einer erneuerten CDU?

Röttgen: Wir müssen uns gesellschaftspolitisch breiter verankern. Dazu gehört, dass wir wieder ein ernsthafter Gesprächspartner für die junge Generation werden und eine viel stärkere Repräsentation von CDU-Politik durch Frauen erreichen. In dieser Konstellation können und müssen wir Antworten geben auf die enormen Umbrüche unserer Zeit wie Klimawandel, technologische Revolution, die geopolitischen Konstellationen bis hin zum sozialen Zusammenhalt. Gelingt uns dies nicht, läuft auch unsere Zeit als letzte verbliebene Volkspartei ab.

Fühlen Sie sich durch die frühe Ausrufung der Kanzlerkandidatur in der SPD unter zeitlichen Druck gesetzt?

Röttgen: Nein, überhaupt nicht. Die Kandidatur von Olaf Scholz hat mich nicht überrascht, ich habe da auch gar keinen anderen Kandidaten gesehen. Aber seine Nominierung hat auch keinerlei neue Energie bei der SPD ausgelöst. Er verkörpert die große Koalition, während die Partei nach links schwenkt. Das ist und bleibt das Dilemma der SPD.

Mit Blick auf die anderen Parteien zeichnen sich Bündnisse für eine Regierungsbildung ab, die nur eines zum Ziel zu haben scheinen: Egal wie, Hauptsache ohne CDU/CSU. Beunruhigt Sie das?

Röttgen: Nein, eigentlich begrüße ich diese Aussagen. Die SPD kann sich eine Koalition mit der Linkspartei vorstellen. Nicht wenige bei den Grünen sagen, wir habe eine große Schnittmenge mit der SPD, und wenn wir den Kanzler stellen könnten, wäre die Versuchung groß. Und FDP-Chef Lindner hält jetzt eine Ampel aus SPD, Grünen und der FDP für möglich, nachdem er ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP ja bekanntlich verhindert hat. Das schafft doch Klarheit für die Wähler. In dieser Gemengelage kann unsere Botschaft doch nur lauten: Wenn die Wähler eine stabile Regierung, ein Zweier-Bündnis, wollen, dann geht dies nur mit einer starken CDU/CSU.