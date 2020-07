Neue Welt zwischen Trümmern und Tanz

PotsdamTragik, Elend und Zerstörung – daneben Partys, Gesellschaften und das herrschaftliche Ambiente der Hohenzollernresidenz Schloss Cecilienhof.Joy Milwardwar erst 19 Jahre alt, als sie im Juli 1945 mit einer Douglas C-47 nach Potsdam kommt – als Sekretärin der britischen Delegation. Den drei Staatschefs der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Sowjetunion ging es bei der Potsdamer Kon­ferenz um nicht mehr und nicht weniger als die Nachkriegsordnung. Doch Joy Milward schreibt völlig unbefangen auf, was ihr auffällt. Weil die Ausstellung „Die Neuordnung der Welt“ zum 75. Jahrestag des Abkommens bewusst nicht nur die große Politik, sondern auch ihre Auswirkungen zeigen soll, hat man ihr eine zentrale Rolle ge­geben.

Und so erfährt man einiges über die Atmosphäre am Ort des Geschehens. Warum wurde Potsdam ausgewählt? Weil Berlin, als Hauptstadt des besiegten Feindes eigentlich erste Wahl, zerstört war. „Wir landeten in Gatow. Dann wurden wir von dort in Autos nach Babelsberg mit seinen schönen Villen gefahren. Auf der ganzen Wegstrecke sahen wir Menschen, die ihre Habseligkeiten hinter sich her­zogen und Kinder auf den Armen trugen. Ich fragte mich, was das bedeutete. Es war wie in einer anderen Welt“, schreibt sie und schwärmt gleichzeitig von Potsdam als „Hollywood Deutschlands.“

Konzerte und Dinnerpartys

Für Josef Stalin, der den Innenhof des Schlosses symbolträchtig mit einem roten Stern aus Geranien schmücken ließ, war es ein großer Erfolg, dass das Treffen in der russischen Besatzungszone stattfand. Problem: Das Schloss war als Unterkunft für alle zu klein. Der bri­tische Premier Churchill wohnte in einem Gebäude, das von Mies van der Rohe erbaut worden war – natürlich mit Seeblick. Heute residiert hier SAP-Chef Hasso Plattner. US-Präsident Truman logierte nicht weit davon in der Villa einer Verleger­dynastie, Stalin am nächsten zum Konferenzort, dafür war seine Villa weniger üppig. Erkam einen Tag später als die anderen, denn er nahm den Zug und kein Flugzeug. Wollte er sich wichtig­machen? Truman und Churchill besuchten derweil den Führerbunker.

Vormittags Fachgespräche, nachmittags Plenum, abends Feiern: Milward wohnt in einem kleinen Zimmer, arbeitet bis tief in die Nacht, doch es gibt auch Konzerte und Dinnerpartys. Sie klebt Fotos sowie luxuriöse Speisekarten ins Tagebuch. Milward ist heute 94 Jahre alt.

Schicksal der Vertriebenen

Besonders bedrückender Teil der Ausstellung: Ein dunkler Korridor des ehemaligen Küchentrakts verbindet das Drama des Zweiten Weltkriegs mit dem Atomzeitalter. Nur ein paar Tage nach der Konferenz zündeten die USA die Atombombe in Hiroshima. Die Tragödie wird mit Leihgaben aus Japan bewegend illus­triert. Während der Konferenz war Truman zunächst über den erfolgreichen Atombombentest in Neu­mexiko unterrichtet worden. Stalin, so schilderte es der spätere russische Außen­minister Andrej Gromyko, habe die Nachricht „ruhig und ohne ersichtliche Gemütsbewegung aufgenommen“. Die Amerikaner waren offenbar ausspioniert worden. Stalin wusste längst Bescheid. Gromyko begleitete damals Außenminister Molotow. Er ist deshalb als ­Plexiglasfigur im Vorzimmer des Konferenzsaals zu sehen.

Kommentar: Vertreibung begann nicht 1945 Die Potsdamer Konferenz hat besiegelt, womit Stalin längst begonnen hatte: Millionen Deutsche wurden aus den laut Stalin angeblich bereits „menschenleeren“ Gebieten östlich von Oder und Neiße vertrieben. ­„Human und geordnet“, wie in Potsdam vereinbart, lief das selten ab. Jede vertriebene Familie kann noch heute von den Gräueln berichten. Die Vertreibung traf alle Deutschen im Osten – Nazis, Mitläufer wie Gegner des NS-Systems. Allen Besitzes beraubt – nicht zuletzt der Heimat – kamen sie in Gegenden an, wo sie als Fremde angesehen wurden, als Menschen mit anderer Konfession, anderem Dialekt, anderen Sitten. Es dauerte Jahrzehnte, bis ihre Kinder den Rheinländern und Westfalen als Rheinländer oder Westfalen galten. ­Viele Vertriebene träumten noch Jahrzehnte von einer Rückkehr. Dabei hatte „Potsdam“ längst Fakten geschaffen: Mit der Vertreibung der Deutschen und der Ansiedlung ihrerseits ebenso vertriebener Polen war klar, dass Oder und Neiße Polens Westgrenze bleiben würde, auch wenn dies offiziell nur „bis zu einer endgültigen Fest­legung“ gelten sollte. Das Leid der Vertriebenen darf nicht vergessen werden – aber auch nicht das Leid der Menschen, die zuvor von Deutschen vertrieben und ermordet wurden. Die Geschichte der Vertreibungen beginnt nicht 1945, sondern spätestens 1939 mit dem Überfall auf Polen. Ein Kapitel ist der Hitler-Stalin-Pakt. Der Kern des millionenfachen Leidens aber wurde am 30. Januar 1933 gelegt. Auch das darf nie vergessen werden. (Martin Ellerich) ...

So brachte Potsdam keinen Frieden, sondern bildete den Auftakt zum Kalten Krieg und zur Teilung der Welt. Das Schicksal der Vertriebenen, das Leiden an­derer betroffener Völker kommt in der Ausstellung nicht zu kurz. Joy Milward hat davon nur wenig geahnt. Sie vermeldet ihrem Tagebuch beschwingt: „Jeden Abend Tanz!“

Gebietsabsprachen und Vertreibung: Millionen verloren ihre Heimat

Auf der Konferenz wurde über das Schicksal von Millionen Menschen entschieden. Die Sowjetunion nutzte den militärischen Sieg und die Präsenz der Roten Armee im Osten Deutschlands sowie in zahlreichen osteuropäischen Ländern für eine Verschiebung der Grenzen. Polen musste im Osten Gebiete ­abtreten, wurde dafür durch ehemalige deutsche Gebiete wie Schlesien, Ostpreußen oder Pommern „entschädigt“. Millionen Menschen verloren ihre Heimat, wurden im schlimmsten Fall ­deportiert oder vertrieben. Auf die Frage, wo die bisher dort angesiedelten Deutschen denn seien, antwortete der rote Diktator dreist: „Da ist niemand mehr, die sind alle verreist.“ Auch in der wiederhergestellten Tschechoslowakei, in Ungarn und in Rumänien wurden Deutsche vertrieben – die wenigsten hatten mit dem Nazi-Regime paktiert, sondern fielen den Absprachen zum Opfer. Millionenfache Vertreibungen gab es auch in Asien, wo der Krieg noch ­andauerte und erst durch den Atombombenabwurf der US-Luftwaffe Anfang August 1945 beendet wurde. (-fpl-)

Folge der Konferenz: Ein „Eiserner Vorhang“ teilte Europa

Bei der Konferenz im weitgehend unzer­störten Potsdam brach­ten Sowjetdiktator Josef Stalin (1879-1953), US-Präsident Harry S. Truman (1884-1972) und Großbritanniens Premier Winston Churchill (1874-1965) die Neuordnung der Welt nach dem Krieg auf den Weg. Die Potsdamer Konferenz begann am 17. Juli 1945 und dauerte mehr als zwei Wochen bis zum 2. August. Mit der Konferenz wurde das Besatzungsregime gesichert, die deutsche Teilung eingeleitet, die Welt zwischen Sozialismus und Kapitalismus aufgeteilt und der Grundstein für den Kalten Krieg gelegt. Winston Churchill, der auf der Konferenz vom Labour-Politiker Clement Attlee abgelöst wurde, sprach in einer Rede in Zürich vom „Eisernen Vorhang“, der niederging und Europa teilte – in einen freien Teil und in einen durch die Sowjetunion dominierten Ostblock. Die deutsche Teilung verlief nur wenige Kilometer entfernt vom Schloss Cecilienhof ­zwischen Westberlin und der DDR – mit Stacheldraht und Mauer. Heute kann man wieder entlangspazieren. (-fpl-)