„Einsamkeit zermürbt die Menschen“

Franz Müntefering (80), ehemaliger Vorsitzender der SPD, ruft nach zwei Minuten zurück, wenn sein Handy zum verabredeten Interviewtermin besetzt ist. „Münte“ ist heute Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso), die sich nach eigenen Worten „für ein aktives, selbstbestimmtes und möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit einsetzt“. Anlass für unser Redaktionsmitglied Stefan Werding, mit ihm über die ersten Lockerungen in den Altenheimen zu sprechen.

Am Muttertag hatte das Warten für viele Angehörige von Senioren in Altenheimen ein Ende. Wie bewerten Sie die Lockerungsmaßnahmen, die jetzt gerade stattfinden?

Müntefering: Es war richtig, dass zu Beginn der Pandemie – das war ja wie ein Schock – alle reagiert und alles dicht gemacht haben, um die Infektionen zu bremsen. Angesichts der Einsamkeit, unter der kranke und intensiv-kranke Menschen seitdem gelitten haben, war es richtig, dass in den vergangenen zehn Tagen kleine Lücken geschaffen wurden, um doch Kontakt zu halten. Aber natürlich ohne dass neue Gefahren entstehen. Das ist das Kunststück, das vor Ort fertiggebracht werden muss.

Sind wir da auf dem richtigen Weg?

Müntefering: Insgesamt halte ich die Regelungen im Land für vernünftig. Ein Besuch pro Tag mit maximal zwei Personen sollte möglich sein. Das müssen die Heime nun gut gesichert garantieren. Wir müssen Verständnis haben, dass die, die in Heimen tätig sind, nicht alles gleichzeitig leisten können. Es ist an vielen Stellen so, dass das Personal ausgedünnt ist. Wenn man dafür sorgen will, dass die Besucher in die Häuser und Zimmer kommen und dass das alles korrekt geschieht, kostet das Zeit und Aufwand.

Sie sagten eben, dass die Lockerungen Kunststücke erforderten. Sind die Einrichtungen damit nicht überfordert?

Müntefering: Genau um die Frage geht es. Die punktuelle Öffnung heißt, dass da niemand einfach ins Altenheim spazieren und sagen kann: „Ich möchte da jetzt rein.“ Das muss abgesprochen und von allen Beteiligten eingehalten werden. Ganz besonders schlimm ist die Situation bei schwer kranken Menschen, die palliativ betreut werden, die im Sterben liegen. Da müssen Lösungen gefunden werden, um sich noch einmal zu begegnen und miteinander reden zu können. Aber die Extremsituation zeigt schon: Es geht nur, wenn alle füreinander Verständnis haben.

Ich rufe aus einer Region an, in der einzelne Altenheime über 20 Tote zu beklagen haben. Was raten Sie in der Situation?

Müntefering: Die Bewohner haben als Menschen das Recht, dass man sie nicht nur wegschließt, sondern dass man ihnen das wichtige Gefühl gibt, am Leben zu sein und wahrgenommen zu werden. Sie dürfen nicht den Eindruck bekommen, aufgegeben zu sein. Denn diese Einsamkeit zermürbt die Menschen und reduziert ihre Widerstandskraft.

Die Situation dementer Bewohner ist extra-dramatisch. Sie brauchen viel körperliche Nähe, die sie nicht bekommen. Hätten Sie eine Idee, wie wir ihnen mehr Zuneigung zeigen könnten?

Müntefering: Das von außen zu sagen ist ganz schwer. Alte und demente Menschen sind Unikate. Wir dürfen sie nie in eine Kategorie packen. Nahe Verwandte, Bekannte und Freunde wissen am ehesten, wie man mit ihnen umgehen kann, damit sie sich angenommen fühlen können. Deswegen sind selbst kleine Besuche so wichtig. Oft sind es die Angehörigen, die in Heimen wichtige Hilfe bei der Betreuungsarbeit leisten.

Einzelne Pflegeeinrichtungen unterscheiden etwa bei Ausgangsregelungen nicht, ob die Bewohner in Pflegeheimen oder im Betreuten Wohnen leben. Dabei darf der zweiten Gruppe niemand vorschreiben, wann sie ihr Zuhause verlassen dürfen. Für mich klingt das nach Freiheitsberaubung.

Müntefering: Da ist so. Da geht was schief. Ich unterstelle den Beschäftigten keine böse Absicht. Ich unterstelle ihnen Überforderung. Sie haben Angst, dass in einem Haus, in dem man sich offen bewegen kann, das Virus um sich greift. Die Landespolitik muss darauf achten, dass da keine Übergriffe entstehen.

Wie wohnen Sie eigentlich? Sie wohnen doch noch für sich, oder?

Müntefering: Ja, ich wohne mit meiner Frau zusammen in Herne.

Sie haben mal den Satz gesagt: „Ich war meistens ein Alleiner.“ Dann müssten Quarantäne-Zeiten für Sie ja goldene Zeiten sein.

Müntefering: Na ja, als ich das gesagt habe, hatte ich eine Situation wie die Corona-Pandemie nicht vor Augen. Ich sehe das schon als Last an. Ich habe Dutzende Termine abgesagt. Das geht bis in den Herbst hinein. Ich bin es aber gewohnt, zu lesen und zu arbeiten. Außerdem habe ich mehr Zeit, mit meiner Frau zusammen aufzuräumen und das zu erledigen, was ich immer schon mal machen wollte.

Sind sie ein Sammler oder ein Wegwerfer?

Müntefering: Eigentlich ein Sammler. Als ich aus dem Bundestag ausschied, dachte ich, ich könnte das alles mal sortieren. Ich habe aber leider noch keine Zeit dafür gefunden. Ich mache noch so vieles andere. So entstehen Riesenberge.

Wenn Corona vorbei ist und Sie die immer noch haben, werden Sie die vermutlich nie mehr abarbeiten.

Müntefering: Ich hoffe, dass dieses Jahr noch mit einem kleinen Pluspunkt zu Ende geht und dass wir dann wieder mutig vorangehen können. Die Öffnungsdiskussion heißt nicht, dass die Pandemie zu Ende ist. Die ist voll da. Wir müssen sie aushalten und gegen sie ankämpfen. Und dann die nötige Kraft haben, zu alter Zuversicht zurückzufinden.