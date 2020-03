Beamtenbund-Chef Silberbach fordert mehr Tempo bei Digitalisierung der Verwaltung

Der dbb-Chef fordert ganz konkret eine „Beschäftigungsoffensive des Staates“. Vor allem bei Fachkräften, wie Ingenieuren, kann Deutschlands öffentlicher Dienst gegen die Konkurrenz privater Arbeitgeber nicht mithalten. Die Situation auf dem Markt für Pflegekräfte bezeichnet Silberbach als „Harakiri“.

Da trifft die Werbekampagne des Bundesinnenministeriums für Polizei und Rettungskräfte ganz den Geschmack des Beamtenbundes. Aber nicht nur das: Für die kommende Tarifrunde mit Bund und Kommunen ab der Jahresmitte, die der dbb zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bestreiten wird, kündigt Silberbach bereits an, nicht den „billigen Jakob“ geben zu wollen. Mit einer konkreten Gehaltsforderung hält sich der dbb-Vorsitzende vorerst zurück. Aber der Anspruch sei schon, mit einer „hohen linearen Gehaltsforderung“ im September in die Verhandlungen zu gehen. „Damit der Staat erst gar nicht auf die Idee kommt, er könne hier wieder sparen.“

Zudem beobachte man derzeit genau die Entwicklung in anderen Branchen – mit Abschlüssen zwischen fünf und sieben Prozent Einkommensplus. Mit Nachdruck betont Silberbach: „Der Staat darf nicht mehr auf Kante genäht werden.“

Corona-Krise

In der aktuell akuten Corona-Krise „sind wir nicht gut aufgestellt“, nennt der dbb-Chef ein besonders prekäres Beispiel. Gesundheitsämtern mangelt es nicht nur an Personal. Es fehle zurzeit selbst an grundlegenden Hilfsmitteln – wie beispielsweise Schutzanzügen. „Es ist doch ein Armutszeugnis, dass sich der Bundesgesundheitsminister nun in der Welt aufmachen muss, um unser medizinisches Personal mit Atemmasken und Schutzausrüstung auszustatten“, ärgert sich Silberbach.

Das Bundesgesundheitsministerium hat erst kürzlich die zentrale Beschaffung solcher Ausrüstung für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden übernommen. „Und trotz fehlender Ausrüstung machen die Mitarbeiter in den Ämtern ihre Arbeit“, stellt Silberbach klar. Ausdrücklich lobt er zugleich den Bundesgesundheitsminister, der aus seiner Sicht „einen vernünftigen Job macht“.

Digitalisierung hinkt im Vergleich hinterher

Deutliche Kritik am Staat markiert der Beamtenbund-Chef allerdings an anderer Stelle. CDU-Mitglied Ulrich Silberbach ruft in der gegenwärtigen Nullzinsphase laut und klar nach „Investitionen in den öffentlichen Dienst“. Die Politik sei da noch „viel zu zögerlich“. Digitalisierung in der Verwaltung und Infrastruktur – darum geht es dem dbb.“ Damit die Mitarbeiter nicht länger im stillen Kämmerlein Anträge bearbeiten und ausfüllen – „wie zu Omas Zeiten“. Silberbach: „Hier muss der Staat dringend aufholen.“ Wieder einmal habe der vom Nationalen Normenkontrollrat he­rausgegebene Monitor ‚Digitale Verwaltung‘ Deutschland nur auf einen der hin­teren Ränge im EU-weiten Vergleich verwiesen.

Um die Verwaltung zukunftsfest zu machen, sollen öffentliche Dienstleistungen zunehmend auf digitalem Wege angeboten werden. Vom Bund werde dies zwar gefördert – „mit einer Menge Geld“, aber vieles davon ­versickere nur allzu oft in den Landeskassen, komme in den Kommunen nur teilweise an. „Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen“, bemängelt Silberbach.

Neues Ministerium

Allerdings: Auch auf Bundesebene, sagt Silberbach, „verderben viele Köche den Brei“. Jedes Ministerium in Berlin habe inzwischen seinen eigenen Stab, der das Thema „Digitalisierung“ angehe – angefangen vom Kanzleramt.

Die Jugendorganisation des Beamtenbundes fordert derweil ein eigenständiges Digitalisierungsministerium. Dazu meint Silberbach: „Ein Digitalministerium könnte helfen, Ressourcen zu bündeln und den technologischen Umbau zu beschleunigen. Das würde uns auch helfen, die Auswirkungen der Demografie abzufedern“, meint der Chef des Beamtenbundes.