Mit Manipulation zu mehr Stimmen

Soziale Netzwerke bieten für Politiker eine große Chance: Wer heute auf Twitter, Facebook, Instagram und Youtube gut aufgestellt ist, hat „einen strategischen Vorteil, der nicht wegzudiskutieren ist“, sagt Julia Metag, Professorin am Institut für Kommunikationswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Wissenschaftlichen Erhebungen zufolge sind Online-Medien für die breite Bevölkerung mittlerweile nach dem Fernsehen der zweitwichtigste Informationskanal für politische Nachrichten – und ihr Einfluss wächst stetig.

In gleichem Maße steigt jedoch der Anreiz für Politiker und Parteien, bei den Beliebtheitswerten manipulativ nachzuhelfen. Mit schmutzigen Tricks wie bezahlten Likes und Jubel-Beiträgen arbeiten nach jüngsten Erkenntnissen des Recherchenetzwerks aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR alle im Bundestag vertretenden Parteien.

Alle Parteien kaufen Likes und Jubelbeiträge

Demnach fielen bei der Auswertung eines Datensatzes, der von der Internetseite des Anbieters Paidlikes stammt, die FDP (17-mal), die SPD (16-mal), die CDU/CSU (zwölfmal) und die AfD (elfmal) durch den Kauf von zustimmenden Beiträgen in sozialen Netzwerken auf. Das jüngste Mitglied des Bundestags, der 27-jährige Roman Müller Böhm (FDP), habe sich dabei den Untersuchungen zufolge als besonders aktiv erwiesen. Doch auch Grüne und Linke tauchten in den Listen je dreimal als Käufer von Likes auf.

Metag, die zum Thema politische Kommunikation in sozialen Netzwerken forscht, warnt: „Zwar ist das Wissen über gekaufte Likes längst nicht bei allen Nutzern verbreitet, allerdings haben Veröffentlichungen wie die des Recherchenetzwerkes negative Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Parteien.“ Zudem machen sich die Käufer von Likes unter Umständen durch simulierte Zustimmung der Irreführung und Wettbewerbsverzerrung strafbar, wie Rechtsanwältin Scarlett Lüning feststellte.

Rechtlich fragwürdig

Dieses Risiko gehen die Parteien offenbar bewusst ein, um auf die Algorithmen von Facebook und Co. in ihrem Sinne einzuwirken und so die Reichweite ihrer Botschaften zu steigern. Die AfD setzte dafür nach Angaben der Spitzenkandidatin Alice Weidel im Bundestagswahlkampf 2017 sogar Social Bots ein. Das sind Programme, die in sozialen Netzwerken menschliche Verhaltensmuster simulieren.

Warum dieser Aufwand betrieben wird, zeigt das Beispiel Donald Trump. Für den Erfolg im US-Wahlkampf 2016 waren seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken ein wichtiger Schlüssel. Mehr als 71 Millionen Menschen verfolgen seitdem die Twitter-Aktivitäten des US-Präsidenten. Darunter viele Multiplikatoren: Wenn der US-Präsident seine gefürchteten Tweeds absendet, kann er sich fast sicher sein, dass der Inhalt am nächsten Tag Eingang in Zeitungen und Nachrichtensendungen weltweit erhält.

Unterschiedliche Kanäle für verschiedene Zielgruppen

Das liegt auch daran, „dass Twitter vor allem von Journalisten und höher Gebildeten genutzt wird“, erklärt Metag. Um jüngere Zielgruppen zu erreichen, sei eher Instagram geeignet, erklärt sie. Die meisten Social-Media-Nutzer beziehen ihre Informationen aber über Facebook, Youtube und Whatsapp. Von diesen Netzwerken ausgehend werden sie häufig über Links auf die Seiten seriöser Massenmedien weitergeleitet.

Das Beispiel Trump zeigt allerdings auch, wie ungefiltert vermeintliche Nachrichten in sozialen Netzwerken verbreitet werden können. Dass diese trotz mangelnden Wahrheitsgehalts und fehlender Einordnung von immer mehr Internetnutzern ernst genommen werden, ist eine gefährliche Entwicklung.