Dass die NRW-Verfassungsrichter jüngst den von CDU und FDP eigentlich beschlossenen Demokratieabbau gestoppt haben, könnte den Münsteranern im kommenden Jahr doch noch einen vergleichsweise interessanten Oberbürgermeister-Wahlkampf bescheren. Denn ohne eine Stichwahl wäre der Ausgang am 13. September 2020 unzweifelhaft eine glasklare Angelegenheit zugunsten des amtierenden Oberbürgermeisters Markus Lewe geworden.

Doch selbst wenn der CDU-Bewerber nicht im ersten Urnengang die absolute Mehrheit bekommen sollte, dürften Lewes Chancen auf eine erneute Wiederwahl angesichts seiner Popularität in der Stadt gut stehen. Nur ganz so siegessicher wie zuvor kann er sich dank der letztlich weisen Entscheidung des Verfassungsgerichts eben nicht mehr sein. Aber wenn Wahlen in einer Demokratie das Salz in der Suppe sind, dürfte dies der allgemeinen Aufmerksamkeit und Bedeutung der Entscheidung durchaus förderlich sein.

Kandidaten stehen noch nicht fest

Wer gegen Lewe ins Rennen gehen wird, steht nicht abschließend fest. Noch immer erwarten Beobachter, dass es bei den Grünen, dem bisherigen Bündnispartner der CDU im Rat der Stadt, zu einer Kampfabstimmung kommt. Als parteiinterner Gegenkandidat für Peter Todeskino, Chef des städtischen Parkhausbetreibers WBI, wird Grünen-Ratsfraktionschef Otto Reiners gehandelt, der sich öffentlich bedeckt hält.

Sollte Todeskino für die Grünen an den Start gehen, würde sich Lewe quasi ein verwaltungsinterner Herausforderer stellen; ähnlich wie es bei der vergangenen Wahl mit dem damaligen Flüchtlingsdezernenten Jochen Köhnke von der SPD der Fall war, der später kaltgestellt wurde.

Spannende Wahlkampf-Debatten

Dass sich diesmal für die Sozialdemokraten deren Fraktionschef Dr. Michael Jung als OB-Kandidat aufopfert, ist nicht zuletzt der personellen Schwäche im SPD-Lager geschuldet. Was Jung an Ausstrahlung fehlt, könnte er teils durch profunde Faktenkenntnis und messerscharfe Wortwahl wettmachen. Doch gegen den Abwärtstrend der SPD dürfte er damit kaum ankommen können.

Gleichwohl lässt Jungs deutliche Ablehnung der Musik-Campus-Pläne an der Hittorfstraße inhaltlich spannende Wahlkampf-Debatten erwarten – nicht zuletzt bei der noch ungeklärten Frage, in welcher Form das Preußen-Stadion konkret modernisiert wird. Von der Umsetzung der Verkehrswende mal ganz zu schweigen. Wie gesagt: Es wird kommunalpolitisch doch ein spannendes Jahr, das den Beginn eines neuen Jahrzehnts markiert.