Viele Beobachter sind der Auffassung, Trump wird das Impeachmentverfahren überstehen - und es wird eine zweite Amtszeit für ihn geben...

Brok: Ich wäre da vorsichtig. Trump könnte bei der Wahl schon noch verlieren. Stimmungen können sich in den USA schnell ändern, US-weite Meinungsumfragen helfen sowieso wenig. In den „Battleground“-Staaten, die letztlich die Wahl entscheiden, kommt vieles darauf an, wie sich die gebildeten Schichten in den Vororten verhalten. Dort gibt es viele Wechselwähler. Sie werden genau hinschauen, wie Trump sich verhält.

Stellen die Demokraten einen gemäßigten Kandidaten auf wie Joe Biden oder Michael Bloomberg, könnten sie dort punkten. Keine Chance hätten sie mit linken Kandidaten wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders.

Sie haben gerade Präsident Selenskyj in der Ukraine beraten Wie reagiert er?

Brok: Ihm und den Leuten um ihn herum ist es eher peinlich, dass ein Gespräch Trumps mit Selenskyj den Stein ins Rollen gebracht hat. Er möchte wohl nicht so gerne da hineingezogen werden. Er äußert sich zwar pro Trump, doch nicht zu stark. Denn er sitzt zwischen den Stühlen: Er möchte die USA als Partner nicht verlieren, falls Trump einmal nicht mehr im Amt ist.

Wie sollten Deutschland und die EU reagieren?

Brok: Sie sollten das Ganze nur beobachten. Dauerkritiker der USA sollten darüber nachdenken, dass man das Ganze auch als Zeichen einer lebendigen Demokratie sehen kann. Die Demokraten haben Erfolge bei den Zwischenwahlen erzielt und nehmen Trump nun genau unter die Lupe. In Russland und China wird man vergeblich auf so etwas warten.