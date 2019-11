09-Reserve will Siegesserie fortsetzen

Greven -

Nach den Siegen in Mauritz und in Gimbte will die 09-Reserve ihren Weg fortsetzen. „Wir müssen einfach an unsere Leistungen anknüpfen“, sagt Trainer Dirk Förstermann vor der Partie gegen Westfalia Kinderhaus III. Die Voraussetzungen dazu sind gut, kann Förstermann doch aus den Vollen schöpfen. „Wir müssen mal gucken, auf welche Mannschaft wir am Sonntag treffen“, zeigt sich der Coach etwas verwundert ob des klaren 5:0-Erfolges der Westfalia-Elf bei Münster 08 IV unter der Woche.