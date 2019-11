Lateinamerika wird von Krisen erschüttert

Als eine „Oase im unruhigen Südamerika“ hat Chiles Staatschef Sebastian Piñeira noch Mitte Oktober sein Land angepriesen. Doch dann holte ihn die Wirklichkeit mit Wucht ein. Die Erhöhung der Preise für U-Bahn-Tickets um 30 Pesos (4 Cent) brachte für die Chilenen das Fass zum Überlaufen – sie war der Auslöser für ein politisches Feuer, das Chile fast versengt hat. Der Staat erlebt erst friedlichen Protest und dann die Explosion der Gewalt und einen zivilen Ungehorsam, der zuvor unvorstellbar war. Fast zwei Dutzend Tote, lautet die Bilanz der Straßenschlachten in Santiago de Chile und andernorts. Molotow-Cocktails, brennende Barrikaden und Pflaster­steine auf der einen Seite – Tränengas, Gummi­geschosse und Wasserwerfer auf der anderen. Plünderungen und Vandalismus am Rande der Ausschreitungen.

Aber die ernste Krise der öffentlichen Ordnung in dem Andenstaat hat sich nach Ansicht von ­Experten lange angekündigt. Trotz der wirtschaftlichen Anstrengungen der vergangenen Jahrzehnte entstanden im Land enorme soziale Ungleichheiten. Auf ein Prozent der Bevölkerung konzentrieren sich zwei Drittel des Reichtums. Fast die Hälfte der Bevölkerung verdient weniger als den Mindestlohn; alle sozialen Leistungen, Wasser und Strom sind privatisiert. Die Lebenshaltungskosten sind in den letzten Jahren stark angestiegen, die Löhne aber nicht. Grundlegende Reformen im Gesundheits-, Bildungs- und Rentensystem sind seit Langem überfällig.

Deshalb hat der Protest längst einen grundsätz­lichen Charakter. „Es geht um eine neue demokratische Verfassung. Die Maßnahmen der Regierung reichen hinten und vorne nicht. Das müssen am Schluss ohnehin nur wieder die Bürger bezahlen“, erklärten Demonstranten dem ARD-Korrespondenten Ivo Marusczyk vor wenigen Tagen. Mittlerweile, so berichtete er, bildeten sich im ganzen Land auch Bürgerversammlungen. In ­vielen Dörfern, in jedem Stadtviertel hätten sich solche Komitees gegründet. Sie diskutierten, wie ihre Verfassung, wie ihr Land in Zukunft aus­sehen soll.

Kommentar: Kein Konzept Südamerika ist seit Jahrzehnten der Kontinent, auf dem das politische Pendel am stärksten zwischen rechtsnationalen und sozialistischen Regierungen pendelt. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit ist der Konflikt Reich gegen Arm voll entbrannt – in Brasilien und Argentinien wächst die Kluft immer mehr, die Wirtschaft liegt am Boden. Ganz zu schweigen von Venezuela, das durch den „Chavismus“ ruiniert und isoliert wurde. Zudem kämpfen dort viele indigene Völker gegen die Zerstörung ihrer Lebensräume. Und das längst nicht mehr mit Worten, da ihre Geduld am Ende ist. Beispiel Ecuador: Tausende Indigene stürmen Quito, vertreiben den Präsidenten, plündern und entzünden die Hauptstadt. Selbst Bolivien, wo sich der indigene Präsident Evo Morales feiern ließ und nun dem Druck der Straße und des Militärs weichen muss, ist von Bränden verwüstet. Weder die Rechten noch die Linken haben ein Konzept gegen Armut und Umweltzerstörung – den jeweiligen Regierungen, egal welcher Couleur, so scheint es, ist nur eines wichtig: die Konten ihrer Familie und Freunde zu füllen. (von Dorle Neumann) ...

Doch nicht nur die sozial Schwachen sind auf der Straße. In Chile, so erläuterte unlängst Frank Stocker von der „Welt“, kämpft auch die gediegene Mittelschicht, die sich um ihre Erfolge gebracht sieht, gegen die abgehobene Elite, die ihre Privilegien nicht abgeben will – und der Präsident ist deren bekanntester Vertreter.

Die Reaktion der Regierung auf die Demonstrationen hat für Piñera aber auf jeden Fall ein gerichtliches Nachspiel. Denn ein Gericht in San­tiago ließ eine Klage gegen ihn und weitere hochrangige Staatsbeamte zu. Ihnen wird vorgeworfen, im Zuge der Auseinandersetzungen Verstöße gegen die Menschenrechte begangen zu haben – unter anderem Mord und Folter, hieß es.

Verfasst haben die Klage 16 Anwälte. 16 mutige Anwälte.

Bolovien: Morales klebte an der Macht

Bolivien entwickelte sich vom Hort der Stabilität innerhalb von nur wenigen Wochen zum neuen Krisenherd Lateinamerikas. Evo Morales sprach von einem „Bürgerputsch“. Doch dass seine Zeit als Präsident von Bolivien so rasch endete, hat er sich auch selbst zuzuschreiben. Der Sozialist erklärte sich nach der Abstimmung zum Sieger in der ersten Runde, obwohl die Opposition und internationale Beobachter erhebliche Zweifel anmeldeten. Seine Gegner warfen ihm gar Wahlbetrug vor. Sein Image eines Hoffnungsträgers war zerstört: Prompt begannen in mehreren Städten Ausschreitungen.

Doch war es wirklich nur dieser eine Fauxpas, der den ersten indigenen Staatschef zu Fall brachte? Nein: Morales hat seit geraumer Zeit das politische Gespür dafür verloren, was im Land vorgeht. So hatte er sich trickreich zum dritten Mal zur Wiederwahl gestellt, obwohl die Verfassung höchstens eine Wiederwahl vorsieht. Er ignorierte das Ergebnis des Referendums, bei dem die Bolivianer mehrheitlich seinem Wunsch nach einer vierten Amtszeit eine Absage erteilt haben. Viel zu spät kam sein Angebot für Neuwahlen. Er hat die Krise nicht verstanden. Dafür erhielt er die Quittung. Nun will die neue Präsidentin Jeanine Añez das Land einen.

Evo Morales Foto: dpa

Brandherd Südamerika

Auch Mittelamerika wird seit Monaten von schweren Protesten heimgesucht: Bei den gewaltvollen Unruhen gegen die Regierung in Nicaragua sollen schon mehr als 300 Menschen – vor allem Jugendliche – getötet worden sein. Die Gewalt eskaliert, seit Präsident Daniel Ortega Demonstrationen gegen seine Politik gewaltsam niederschlagen ließ. Ursprünglich waren die Studenten nur gegen eine von Ortega geplante Sozialreform. Doch nun ging es ­ihnen um mehr: Der Präsident sollte weg. Eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen der Regierung und den Vertretern der Oppositionsgruppen kommt der katholischen Kirche zu. Doch derzeit sieht es nicht nach einer dauerhaften Lösung aus: Die Regierung Nicaraguas hat in einem Brief an den Vatikan das Ende des Friedensdialogs mit der Opposition verkündet.

Honduras’ Hauptstadt Tegucigalpa hat ebenfalls heftige Krawalle erlebt. Die Proteste entzündeten sich an geplanten Reformen im Gesundheitswesen. Präsident Juan Orlando Hernández steht zudem für enge Verbindungen zum Drogenmilieu. Auch in Mexiko kippt die Stimmung: Frauen demonstrieren gegen die zunehmende Gewalt im Land. Die Zahl von Frauenentführungen im öffent­lichen Raum ist rasant gestiegen.

Venezuela versinkt im Chaos

Seit etwa einem Jahr ­liefern sich Staatschef Nicolás Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guai­dó einen erbitterten Machtkampf. Und Venezuela versinkt immer mehr im Chaos. Maduro ist international isoliert, hält sich aber mithilfe des von ihm gut alimentierten Militärs an der Macht. Guaidó wird auf dem internationalen Parkett zwar hofiert, kann sich in Venezuela selbst aber nicht durchsetzen.

Die humanitäre Lage in dem einst reichen Land mit den größten Erdölreserven der Welt ist katastrophal: Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Ständig fällt der Strom aus, das Bil­dungs­wesen ist zusammengebrochen. Die Menschen fliehen: 4,5 Millionen der gut 30 Millionen Venezolaner haben das Land bereits verlassen.

Wer trotz allem bleibt, hat im täglichen Überlebenskampf oft keine Wahl. ­„Spiegel“-Reporterin Ines Kaff­ka berichtete unlängst, viele sähen sich gezwungen, Geschäfte auszurauben, den Müll nach Essbarem zu durchsuchen oder in Banden einzutreten, um nicht zu verhungern.

Brasilien: Der entzauberte Populist

Selten ist ein Populist mit seinen inhaltlichen Schwächen so schnell entzaubert worden wie der Rechtsnationalist Jair Bolsonaro in Brasilien. Besonders groß ist die Enttäuschung in der kriselnden Wirtschaft, die sich viel von den an­gekündigten Reformen versprochen hatte. Bolsonaro bleibt nachhaltige Konzepte schuldig, will aber den Regenwald ausbeuten. So will die Regierung dort den Anbau von Zuckerrohr erlauben.

Dazu kommen die verheerenden, oft zur Rodung gelegten Brände am Amazonas. Umweltschützer schlagen Alarm, der Präsident verweist auf wirtschaftliche Interessen. Die Korruption, die er bekämpfen wollte, blüht auch unter Bolsonaro. Die sozialen Spannungen haben nicht abgenommen, die umstrittene Rentenreform verschont Lehrer, Beamte und Militärs. Dringende Reformen in der Steuer- oder Finanzpolitik sind nicht absehbar.