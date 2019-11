„Es gibt keine Charakter-Mauer“

Vor genau 30 Jahren fiel die Mauer. Und noch immer diskutieren wir über die Unterschiede zwischen Ost- und West­deutschen. Gibt es diese Unterscheidung überhaupt noch, oder sind wir mittlerweile ein Volk?

Gauck: Institutionell und rechtlich betrachtet, sind wir natürlich ein Volk. Aber die Einstellungen wandeln sich nicht so schnell wie die politische Realität. Die Menschen in Ost und West sind über Jahrzehnte getrennt aufgewachsen, das hat Prägungen hinterlassen. Die Menschen im Osten lebten dauerhaft in Ohnmacht, konnten beispielsweise ihre Eigenständigkeit nicht leben, die Mehrheit hat sich angepasst. Das begann im Kindergarten, setzte sich in den Schulen und an den Hochschulen und am Arbeitsplatz fort. Daraus sind vielfältige, typisch ostdeutsche Verhaltensweisen entstanden – gegenüber dem Staat, den Mitmenschen, vor allem aber gegenüber sich selbst.

Zum Beispiel?

Gauck: Viele, besonders ältere Ostdeutsche haben immer noch Probleme mit einer offenen Gesellschaft und ihrer Vielfalt. Demokratischer Meinungsstreit liegt ihnen weniger, weil sie ihn einfach nicht kannten. Sie präferieren auch eine etwas straffere Führung. Im Westen haben sich die Menschen dagegen daran gewöhnt, ihre Individualität auszu­leben, ihre eigene Meinung zu sagen, ohne dafür Nachteile fürchten zu müssen – die Mehrheit der Westdeutschen hat über Jahrzehnte trainieren können, als freie und verantwortungsbewusste Bürger zu leben.

Die Unterschiede sind also keine Frage des Charakters?

Gauck: Auf keinen Fall. Es gab und gibt keine Charakter-Mauer zwischen Ost und West, wohl aber Mentalitätsunterschiede.

Die jüngere Ost-Generation betrifft das aber nicht mehr, oder?

Gauck: Nein, die 18- oder 25-Jährigen müssen sich eben nicht wie früher zwangsweise als Thälmann-Pioniere en­gagieren. Früher wählten die Jugendlichen in den Klassen angepasste FDJ-Sekretäre, heute wählen sie mutige Klassensprecherinnen . . .

. . . wobei sogar jüngere Ostdeutsche behaupten, dass nicht alles in der DDR schlecht war.

Gauck: Das hat aber meist nur den Grund, dass sie ihre Eltern und Großeltern verteidigen wollen. Viele von ihnen würden sicher anders argumentieren, wenn sie die Realität in den DDR-Schulen erlebt hätten.

Sie waren 49 Jahre lang „Insasse“ der DDR, wie Sie es oft selbst beschrieben haben, seit 30 Jahren sind Sie „Bundesrepublikaner“. Haben Sie ein Ost-, ein West- oder ein ­gesamtdeutsches Gefühl?

Gauck: Politisch betrachtet, war ich immer im Westen beheimatet. Ich habe mich auch zu DDR-Zeiten nach demokratischen Verhältnissen gesehnt – wohl wissend, dass es auch in der Demokratie nicht wie im Paradies zugeht. Aber im Gemüt bin noch immer ein Ostdeutscher. Ich habe zu meiner Pastorenzeit in Rostock über andere Dinge gelacht und geweint, als ich es in Hamburg getan hätte. Ich habe beispielsweise seinerzeit eine sehr spezielle Gemeinschaft in den Kirchengemeinden erlebt. Wir wurden als Minderheit beobachtet, wir haben viele Repressionen und viel Angst erlebt – das hat eine besondere Form des Zusammenhalts, des Vertrauens und des inten­siven Beieinanderseins erzeugt.

Das klingt so, als ob Sie dem nachtrauern.

Gauck: Es gibt eine Form der Traurigkeit, die irrational, aber existent ist. Niemand wünscht sich die DDR-Diktatur zurück. Aber ich habe wie viele andere Ost-Bürger auch Verlustgefühle, die nicht ideologisch bestimmt sind. Dieses enge Miteinander, das viele Bürger in der DDR erlebt haben, war auch ein Ergebnis der damaligen Mangelgesellschaft. Wir brauchten damals einander mehr als heute. Heute ist das nicht mehr nötig – deswegen hat sich so manche Verbindung gelöst.

Hat sich mit dem zeitlichen Abstand Ihr Blick auf die DDR als Diktatur oder Unrechtsstaat verändert?

Gauck: Die SED-Einheitspartei konnte jederzeit auf jedes ­Justizurteil Einfluss nehmen, es gab kein Verfassungsgericht und keine Verwaltungs­gerichte – das staatliche Handeln konnte somit nicht überprüft werden. Die Menschen waren in vielerlei Hinsicht unfrei, gefangen und staatlicher Willkür ausgesetzt. Es gibt somit reichlich und gute Gründe dafür, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Gleichzeitig stimmt es natürlich, dass ein solcher Begriff nicht besonders trennscharf ist. Mir kommt es vor allem darauf an, die Lebensleistungen der einfachen DDR-Bürger zu würdigen, die mit der Wende eine bewundernswerte Umwälzung geschafft haben. Mit ihnen, die nach der Wende arbeitslos wurden, die Opfer der Umwandlung wurden, bin ich solidarisch, für sie empfinde ich tiefes Mitgefühl. Nicht aber mit den Diktatoren und deren willigen Helfern wie etwa Generälen, den Parteileitungen und Parteisekretären, Staatsanwälten und den Tausenden Stasi-Mitarbeitern, ohne die die DDR-Diktatur nicht funktioniert hätte. Deren Lebensleistungen möchte ich nicht würdigen.

Wenn wir an das Ende der DDR denken, fokussieren wir uns vor allem auf den 9. November als den Tag des Mauerfalls – zu Recht?

Gauck: Mauern können brechen: Das war und ist die Botschaft des 9. November 1989. Es ist ein extrem symbolhafter Tag, viele Fotos der feiernden Menschen auf der Mauer haben sich zu Bild-Ikonen entwickelt – deswegen hat sich dieser Tag weltweit zu Recht tief in das Bewusstsein eingeprägt. Aber! Vor diesem Symbol der Einheit der Deutschen kam das Symbol der Freiheit. Am 9. Oktober 1989 haben sich mehr als 70 000 Menschen in Leipzig von ihrer Angst ver­abschiedet und sich auf die Straße getraut, um gegen das Regime zu protestieren. Ähnliches passierte in vielen anderen Städten. Dieser Wandel in der Haltung, diese Befreiung, dieser Mut zu einem aufrechten Gang – das war für viele DDR-Bürger seinerzeit das eigentlich Herzbewegende.

Joachim Gauck im Theater Münster 2019 1/13 Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Der ehemalige Bundespräsident las aus seinem Buch "Toleranz: einfach schwer" - und referierte vor allem zu diesem Thema. Foto: Gunnar A. Pier

Gauck steht für "kämpferische Toleranz", wie er erklärte. Foto: Gunnar A. Pier

Begrüßt wurde er von Veranstalter Hans Dieter Weverinck. Foto: Gunnar A. Pier

Mit Münster verbindet Gauck sehr viel. So ist er unter anderem Ehrendoktor der münsterischen Universität. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Joachim Gauck war am 18. Oktober 2019 im Theater Münster zu Gast. Foto: Gunnar A. Pier

Die Demonstranten riefen damals: „Wir sind das Volk!“ Heute rufen das viele Menschen auf AfD- und Pegida- Demonstrationen . . .

Gauck: . . . und das macht mich wütend und zornig. Mit dieser Parole haben die DDR-Bürger damals diejenigen delegitimiert, die sich nicht vom Volk legitimieren lassen wollten. Die Pegida- und AfD-Sympathisanten sagen das dagegen gegenüber Politikern, die die Mehrheit der Deutschen aus der Mitte des Volkes gewählt hat. Das ist ein übler Versuch der Inbesitznahme einer Parole, die in der deutschen Geschichte ein Alleinstellungsmerkmal hat.

Apropos Alleinstellungsmerkmal: Das gilt auch für das ­Stasi-Unterlagenarchiv, das Sie von 1990 bis 2000 als ­erster Behördenchef geleitet haben. Der Bundestag hat jetzt beschlossen, die Stasi-Akten, Filme und Tondokumente im Jahr 2021 dem Bundesarchiv zu übergeben. Ist das der richtige Weg?

Gauck: Ich respektiere diese Entscheidung genauso wie die Kritik daran. Die Endlichkeit dieser Spezialbehörde war von Anfang an beabsichtigt. Wichtig ist, dass der Zugang sowohl für die Wissenschaftler als auch für die Bürger erhalten bleibt. Es gibt somit keinen Beschluss, einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der DDR-Diktatur zu setzen. Des­wegen kann ich es akzeptieren, dass es sich jetzt nicht mehr um eine unabhängige Institution handelt.

Sie werden im Januar des kommenden Jahres 80 Jahre alt. Werden Sie auch in den kommenden Jahren als „Demokratielehrer“ durch Deutschland reisen?

Gauck: Das weiß ich noch nicht. Ich bin zwar ausge­sprochen gerne unterwegs, um mit den Bürgern über den Wert der Demokratie ins Gespräch zu kommen. Auch wird es 2020 eine Reihe von Lesungen aus meinem Buch „Toleranz – einfach schwer“ geben. Aber mit bald 80 Jahren darf ich ebenfalls sagen: Ich bin froh, dass ich über das Ausmaß meines Engagements frei entscheiden kann.