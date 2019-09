Er sagte am Freitag nach einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages, die vereinbarte Maßnahme sei zwar befristet. Dennoch könne sie, falls sie sich in der Praxis bewähren sollte, eine Grundlage bilden für eine «gemeinsame europäische Asylpolitik, die wir dringend brauchen». Vor allem die FDP, die AfD und seine eigene Partei hatten ihm vorgeworfen, er schaffe neue Anreize für Migranten, auf irregulären Wegen nach Europa zu kommen.

Der SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci sagt, er habe Seehofer oft kritisiert. Dass es ihm jetzt gelungen sei, hier eine Einigung zustande zu bringen, sei aber «ein großer Schritt». Aus der CDU hieß es, wichtiger als die Seenotrettung sei eine Reduzierung der illegalen Migration. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU) betonte dennoch: «Wir finden das Vorgehen des Bundesinnenministers richtig.» Das jede Woche neue, unwürdige Gezerre um die Verteilung von Bootsmigranten könne so beendet werden.

Seehofer hatte angekündigt, Deutschland werde künftig jeden vierten Migranten aufnehmen, der auf der Route von Nordafrika nach Südeuropa gerettet wird. Deutschland, Frankreich, Italien und Malta haben sich zudem auf eine Übergangslösung verständigt. Danach sollen aus Seenot gerettete Asylbewerber, die an Land gebracht werden, innerhalb von vier Wochen auf die am Mechanismus teilnehmenden EU-Staaten verteilt werden. In der Vereinbarung heißt es: «Dieser als Pilotprojekt gedachte Mechanismus soll für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten gelten und kann verlängert werden - vorbehaltlich der Zustimmung der betroffenen Parteien oder gekündigt werden im Fall von Missbrauch durch Dritte.»