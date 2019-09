Ein solches System müsse dann auf europäischer Ebene umgesetzt werden, sagte Dobrindt am Dienstag vor einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Berlin. Bei der Sitzung des Koalitionsausschusses zum Klimaschutz am Vorabend habe es zwischen CDU, SPD und CSU eine ausgesprochen positive Stimmung gegeben. Das «gemeinsame Bemühen, erfolgreich zu sein bei dem Thema, war gestern Abend sehr gut erkennbar», sagte Dobrindt.

In einem Papier der CSU-Landesgruppe, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: Damit die Einführung eines Emissionshandels wirke, müssten zeitgleich Maßnahmen für Anreize auf den Weg gebracht werden. Dazu werden die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung durch eine Klima-Abschreibungsregelung (Klima-Afa) genannt, die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrten, eine Reduzierung der EEG-Umlage zur Finanzierung des Ausbaus Erneuerbarer Energien sowie die Unterstützung einer sogenannten Antriebswende in der Mobilität. Dobrindt wiederholte auch seine umstrittene Forderung nach einer Strafsteuer auf Flugtickets zu Dumpingpreisen.