Brüssel (dpa) - In den EU-Verhandlungen zur Besetzung der Brüsseler Spitzenposten ist nun auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Kommissionschefin ins Gespräch gebracht worden. Dies bestätigten zwei EU-Diplomaten am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Allerdings würden sehr viele Namen debattiert, hieß es. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte auf Anfrage: «Wir kommentieren keine Namen und Zwischenstände.»

Die Tageszeitung «Die Welt» berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, von der Leyen sei Teil eines neuen Plans von EU-Ratschef Donald Tusk. Nach diesen Informationen könnte die französische Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücken.

Das Amt des EU-Ratspräsidenten könnte an den belgischen Premierminister Charles Michel von den Liberalen gehen. Der sozialdemokratische Vizepräsident der EU-Kommission Maros Sefcovic könnte neuer EU-Außenbeauftragter werden. Noch sei aber nichts entschieden, betonte die Zeitung.

In Brüssel liefen am Dienstag Gespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs. Das in der «Welt» genannte Tableau würde bedeuten, dass Merkel ihren Wunsch fallen lassen müsste, einen der Partei-Spitzenkandidaten zum Kommissionschef zu machen, also den CSU-Politiker Manfred Weber oder den Sozialdemokraten Frans Timmermans. Gegen beide gibt es Widerstände.

Weber war zuletzt als Präsident des Europaparlaments im Gespräch. Bliebe es dabei, wären zwei Deutsche auf Spitzenpositionen, was in der EU auf Widerstand stoßen könnte.