Ab sofort sollten alle Gliederungen der SPD von je einem Mann und einer Frau geführt werden, berichtete das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Das Prinzip müsse in der Parteisatzung verankert werden und künftig «auf allen politischen Ebenen» der Partei gelten, heißt es in einem ASF-Beschluss. Die Doppelspitze solle «vom Ortsverein über die Kreisverbände, Bezirksverbände und Landesverbände bis hin in die Bundestagsfraktion Regel sein", sagte die ASF-Vorsitzende Maria Noichl, dem Magazin.

Gegenwärtig wird die SPD von einer Interims-Troika geführt. Das Trio Thorsten Schäfer-Gümbel, Malu Dreyer und Manuela Schwesig will am Montag mit dem Parteipräsidium Beratungen über das Verfahren zur Kür der künftigen SPD-Spitze aufnehmen; am 24. Juni soll es der Vorstand beschließen.