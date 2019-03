Pakistan lässt abgeschossenen indischen Piloten frei

Srinagar/Neu Delhi (dpa) - Nach der jüngsten militärischen Konfrontation zwischen Pakistan und Indien hat Pakistan am Freitag einen am Mittwoch gefangengenommenen indischen Piloten freigelassen.

Der Oberstleutnant der indischen Luftwaffe wurde am Freitagabend (Ortszeit) den indischen Behörden am Grenzübergang Wagah in der Provinz Punjab übergeben, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hatte die Freilassung am Donnerstag in einer Rede im Parlament in Islamabad angekündigt. Sie sei eine «Geste des Friedens».

Die Spannungen zwischen den verfeindeten Atommächten Indien und Pakistan hatten sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Nachdem Indiens Luftwaffe in der Nacht zum Dienstag zum ersten Mal seit 1971 einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben am Mittwoch zwei indische Kampfflugzeuge ab. Ein indischer Pilot war danach festgesetzt worden.

Khan hatte bereits am Mittwoch in einer Fernsehansprache Indien Gespräche angeboten. Indiens Regierung um die hindu-nationalistische Partei BJP von Premierminister Modi steht allerdings unter Druck, Stärke zu zeigen, weil in wenigen Monaten eine Parlamentswahl ansteht.

Eine offizielle Reaktion aus Neu Delhi auf das Gesprächsangebot gab es bisher nicht. Aus indischen Regierungskreisen hieß es, es gebe keine Grundlage für einen Dialog, solange Pakistan nichts gegen die Terrorgruppen unternehme, die von seinem Gebiet aus operieren - vor allem die Gruppe Jaish-e-Mohammed, die einen Anschlag im indischen Teil Kaschmirs vor zwei Wochen mit 40 toten indischen Sicherheitskräften für sich reklamierte.

Inmitten der Spannungen mit Pakistan ging Indien in Kaschmir mit verschiedenen Maßnahmen gegen Separatisten vor. Die Regierung sprach ein Verbot gegen die einflussreiche islamistische Organisation Jamaat-e-Islami Kashmir für fünf Jahre aus.

Als Grund gab sie Aktivitäten der Gruppe an, die die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Jamaat-e-Islami pflegt enge Verbindungen zu Separatistenkämpfern. Vor Jahrzehnten trat sie auch als Partei bei Regionalwahlen an.

Seit dem Anschlag im indischen Teil Kaschmirs vom 14. Februar mit 40 toten indischen Sicherheitskräften, den die pakistanische Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed für sich reklamierte, wurden zudem nach Polizeiangaben zahlreiche Kämpfer getötet. Mehrere hundert Kämpfer und deren Verwandte, Separatistenführer, Aktivisten und Sympathisanten wurden demnach festgenommen. Die Geschwindigkeit des mobilen Internets wurde in der Region gedrosselt - eine übliche Maßnahme gegen Unruhen in Indien.

Bei einer Pressekonferenz der indischen Streitkräfte am Donnerstag sprach zudem ein Armeesprecher von 35 «Verletzungen des Waffenstillstands» durch Pakistan binnen zwei Tagen entlang der sogenannten Kontrolllinie - der De-facto-Grenze zwischen den von Indien und Pakistan beherrschten Teilen Kaschmirs.

Der Sprecher bezog sich damit auf ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den zwei Ländern von 2003, das seitdem regelmäßig durch Schusswechsel entlang der Kontrolllinie verletzt wird. Aus indischen Regierungskreisen hieß es, Verletzungen des Waffenstillstands durch Pakistan seien unabhängig von der aktuellen Krise zu betrachten und würden nicht unbedingt als gravierende Provokation betrachtet.

Seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indien und seiner Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 beanspruchen die beiden Länder das Himalaya-Tal Kaschmir für sich. Manche Separatisten wollen, dass der indische Teil der Region, die - im Gegensatz zum Rest des mehrheitlich hinduistischen Landes - überwiegend muslimisch ist, Teil von Pakistan wird. Andere befürworten ein unabhängiges Kaschmir.

Seit Ende der 1980er Jahre gibt es im indischen Teil Kaschmirs einen sogenannten Aufstand, bei dem es immer wieder zu Gewalt zwischen Separatisten und Sicherheitskräften kommt. Indien wirft Pakistan vor, islamistische Kämpfer im indischen Teil Kaschmirs zu unterstützen. Islamabad bestreitet dies.