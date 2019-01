Kohnen als SPD-Vorsitzende in Bayern wiedergewählt

Parteitag in Bad Windsheim

Bad Windsheim (dpa) - Natascha Kohnen bleibt Landesvorsitzende der bayerischen SPD. Auf einem Parteitag am Samstag in Bad Windsheim bestätigten die Delegierten die 51-Jährige mit 79,3 Prozent in ihrem Spitzenamt.