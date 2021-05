London (dpa) - Das britische Supermodel Naomi Campbell ist im Alter von 50 Jahren Mutter geworden.

«Ein wunderschöner, kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgewählt», schrieb Campbell auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Foto, auf dem die Füße ihrer Tochter in ihrer Hand zu sehen sind. «Ich fühle mich so geehrt, diese zarte Seele in meinem Leben zu haben.»

Die gebürtige Londonerin wird am 22. Mai 51 Jahre alt. Sie war das erste schwarze Model auf dem Titelblatt der «Vogue» und setzt sich auch heute noch für Vielfalt in der Mode ein.

