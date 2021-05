Berlin (dpa) - Der «Tatort» aus Österreich hat am Sonntagabend die Konkurrenz auf Abstand gehalten. 8,82 Millionen (28,7 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das Erste ein. In der neuen Episode «Verschwörung» war Oberstleutnant Moritz Eisner alias Harald Krassnitzer in Ungnade gefallen und musste bei der Arbeitsberatung sein Glück suchen.

Die ZDF-Romanze «Marie fängt Feuer: Spiel des Lebens» mit Christine Eixenberger, Stefan Murr und Wolfgang Fierek erreichte zeitgleich 4,00 Millionen (13,0 Prozent).

RTL strahlte die Geschicklichkeits-Show «Ninja Warrior Germany - Allstars» aus: 1,91 Millionen (6,8 Prozent) verfolgten, wie Sportkletterer Kim Marschner alle 35 Stufen an der endlosen Himmelsleiter in 34,64 Sekunden bezwang und am Ende 50 000 Euro Preisgeld einstrich. Die US-Comicverfilmung «X-Men: Dark Phoenix» mit Sophie Turner und Jennifer Lawrence wollten auf ProSieben 1,83 Millionen (6,3 Prozent) sehen.

Vox hatte die Kochshow «Grill den Henssler» im Programm, dafür konnten sich 1,32 Millionen (5,2 Prozent) erwärmen. Mit der deutschen Lehrer-Komödie «Fack ju Göhte 2» auf Sat.1 verbrachten 1,21 Millionen (4,2 Prozent) den Abend. Den Actionthriller «96 Hours - Taken 2» auf RTLzwei holten sich 990 000 Leute (3,3 Prozent) ins Haus. Der Krimi «Ein starkes Team: Alte Wunden» mit Maja Maranow und Florian Martens auf ZDFneo hatte 700 000 Zuschauer (2,3 Prozent).

