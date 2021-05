Mix-Tapes der „Schlagerrallye“ werden heiß gehandelt

Woche für Woche hörten sie von 1974 bis 1995 ihre Lieblingstitel im WDR-Radio, drückten aufgeregt die Record-Taste, um die Songs fix auf Kassette aufnehmen zu können. Diese Mix-Tapes werden heute heiß gehandelt, finden im Internetradio neue Fans.

Weil Moderatoren wie Wolfgang Neumann (bis 1983) und Wolfgang Roth (ab 1984) die Songs mit Herzblut präsentierten. Und weil Hörer-Jurys aus allen Neuveröffentlichungen die Songs auswählten, ganz frei. Kein Musikredakteur pfuschte rein, kein Computer gab Hits vor.

Hits und Karrieren

So gelangten B-Seiten und Maxi-Mix ebenso ins Programm wie Schülerbands, Folk, Instrumentals, Swing und Hard-Rock – oder „Der kleine Mann von der Straße“ des Liedermachers Ulrich Roski. Per Postkarten, später per TED-Anruf, konnten die Hörer die Hitparade zusammenstellen. „Moonlight Shadow“ von Mike Oldfield blieb 74 Wochen platziert, und die Schülerband „IC AGE“ feierte ihren Charterfolg live in Münsters „Leeze“. Diese Freiheit und Vielfalt sorgte für Hits und Karrieren, die keine Plattenfirma prognostiziert hatte.

Gegenüber unserer Zeitung erklärt Wolfgang Neumann: „Die Schlagerrallye war für mich eine spannende Zeit mit Musik, die unsere Hörer ausgesucht haben und auf die ich selbst kaum gekommen wäre.“ La Düsseldorfs „Rheinita“ oder „Tanz der Götter“ von Flaming Bess hätten anderswo nie eine Chance gehabt. 1984 beerbte ihn Moderator Wolfgang Roth: „Das war ein wichtiger Schritt im Leben, als ich nach Krankenhaus- und Altenheim-Funk als Seiteneinsteiger elf Jahre die Schlagerrallye bei sehr guten Quoten moderieren durfte.“

Zusammen mit Redakteur Adolf „Buddha“ Krämer produzierte Roth auch Parodien wie „Komm ins Bett“ (auf Michael Jacksons „Bad“) und Jingles. Technische Pannen inklusive. „Ich habe während der Sendung defekte Plattenspieler oder Jingle-Maschinen austauschen lassen, vergleichbar mit Operationen am offenen Herzen“, erinnerte sich Wolfgang Roth beim Fantreffen 2019. Er nahm den Hörerjurys im Studios das Lampenfieber, in dem er sie schon vor dem Rotlicht in private Gespräche verwickelte. Mit Erfolg. Nicht wenige haben heute beim Radio einen Arbeitsplatz gefunden oder stehen als Musiker auf der Bühne.

Schlagerrallye fiel Programmreform zum Opfer

Trotz Top-Quoten fiel die Schlagerrallye Ende März 1995 der Programmreform zum Opfer, als 1Live startete. Doch die Fans machten weiter, als Hobby-Stammtische und mit Schlagerrallye-affinen Sendungen, etwa im Internetradio. Einer von ihnen ist Werner Kußmann aus Coesfeld.

Er moderiert in seiner Freizeit Radiosendungen. Längst wollte er das „Schlagerrallye“-Fantreffen in Münster organisieren. Doch Corona kam dazwischen – und der plötzliche Tod von Wolfgang Roth. Am 14. Januar starb er mit 66 Jahren. Tage zuvor hatte er sich noch mit Fans wie Werner Kußmann über Musik, und neue Pläne ausgetauscht.