Hamburg (dpa) - Die beliebte Fernsehshow «Grill den Henssler» feiert dieses Wochenende ein rundes Jubiläum. «In der 100. Folge warten auf den Hamburger Koch-King neben brandheißen Überraschungen auch wahre 'Grill den Henssler'-Ikonen», kündigte Vox vor der Ausstrahlung am Sonntag um 20.15 Uhr an.

«Zum Jubiläum fordern ihn heraus: Autoexpertin Panagiota Petridou, die schon in der allerersten Folge am 29. September 2013 dabei war, Comedian und Henssler-Buddy Mario Barth und Dauer-Rivale Detlef Steves.» Steves trete dann bereits zum 15. Mal bei «Grill den Henssler» an.

Die Show mit Steffen Henssler ist für Vox ein Quotengarant. Regelmäßig schalten rund 1,5 Millionen Zuschauer ein.

