Die wöchentliche Dosis Postapokalypse bringt uns diesmal ausnahmsweise keine Zombies, keine nuklear verstrahlten Landschaften und auch kein ewiges Eis, sondern formschön mutierte Riesenwürmer, Riesenkröten, Riesenameisen und Riesentausendfüßler! Die sehen so toll aus, dass dieser im Blockbuster-Vergleich günstig produzierte Film für seine Spezialeffekte sogar für den Oscar nominiert wurde und damit am Sonntag gegen „Tenet“ antreten darf.

Die Monster-Apokalypse kam so: Ein auf die Erde zurasender Asteroid konnte mit Chemiewaffen zwar zerstört werden, die Chemie aus den Waffen aber ließ alle wechselwarmen Tiere mutieren: Den gigantischen Insekten, Reptilien und Wirbellosen fielen in kurzer Zeit 95 Prozent der Menschheit zum Opfer. Der Rest lebt in kleinen Kolonien, verschanzt sich in Bunkern.

Vor diesem Hintergrund lässt Regisseur Michael Matthews (der bereits mit dem famosen Südafrika-Western „Five Fingers for Marseilles“ positiv auffiel) einen angenehm unambitionierten B-Film-Plot ablaufen. Sieben Jahre nach Mutationsbeginn schickt er den zaghaften Joel (Dylan O’Brien aus der Serie „Teen Wolf“ und den „Maze Runner“-Filmen) auf eine Abenteuerreise durch ein idyllisch überwuchertes Kalifornien, um seine Highschool-Liebe (Jessica Henwick) wiederzufinden, von der er damals rabiat getrennt wurde. Begleitet von einem sehr sympathischen Hund namens Boy trifft Joel wacker aushelfende Recken (immer gut: Michael Rooker aus „Henry: Portrait of a Serial Killer“), fiese Verräter und jede Menge herrlich ekelhaftes Gewürm.

Und diese liebevoll gestalteten Mutationen sind eindeutig das Beste am Film. Nicht alle von ihnen sind übrigens böse: In die Riesenkrabbe aus dem Showdown könnte man sich glatt verlieben. „Love and Monsters“ ist kein garstiger Reißer, sondern ein unerwartet unzynischer Film, der beste Erinnerungen an ein US-Unterhaltungskino weckt, das noch nicht den Formeln des derzeitigen Blockbusterwesens unterworfen war.