Los Angeles (dpa) - Der US-Komponist Jim Steinman, der Welthits für Musiker wie Meat Loaf, Céline Dion und Bonnie Tyler schrieb, ist tot.

Steinman sei bereits am Montag im Alter von 73 Jahren in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Gerichtsmedizin und seinen Manager. Der Komponist habe vor vier Jahren einen Schlaganfall erlitten und sei seitdem gesundheitlich beeinträchtigt gewesen, teilte Manager David Sonenberg mit.

Zahlreiche Fans und Kollegen betrauerten den Tod Steinmans. Sie sei «absolut niedergeschlagen» von der Nachricht, schrieb Sängerin Tyler auf ihrer Facebook-Seite. «Jim hat einige der legendärsten Rocksongs aller Zeiten geschrieben, und ich hatte das extreme Privileg, einige davon zu bekommen.» Steinman sei ein «echtes Genie» gewesen, außerdem «lustig, lieb, unterstützend und ein wirklich mitfühlender Mensch». Meat Loaf erinnerte mit einigen gemeinsamen Fotos an seinen «Bruder».

Der Texter, Komponist und Musikproduzent Steinman war Opern-Fan und galt als Spezialist für pompöses Musik-Drama, er arbeitete mit Stars wie Meat Loaf, Barbra Streisand, Barry Manilow, Tyler, Céline Dion oder den Sisters Of Mercy zusammen. Dabei schrieb er Welthits wie «It's All Coming Back to Me Now», «I'd Do Anything for Love (but I Won't Do That)» oder «Total Eclipse of the Heart».

Für Meat Loaf schrieb er außerdem das Album «Bat Out of Hell» (1977), das sich viele Millionen Mal verkaufte. Den Sänger hatte er bei den Proben zu dem Musical «More Than You Deserve» Anfang der 1970er Jahre getroffen.

1997 holte Steinman eine Grammy-Trophäe für seine Mitarbeit an dem Album «Falling into You» von Céline Dion. Im selben Jahr feierte das Musical «Tanz der Vampire» Premiere. Die rockig-opernhafte Musik zu dem nach Roman Polanskis gleichnamigen Film entstandenen Musical stammte von Steinman. Er arbeite auch mit Andrew Lloyd Webber an dem Musical «Whistle Down the Wind». Mit Meat Loaf brachte der Kultkomponist zuletzt das gemeinsame Album «Braver Than We Are» (2016) heraus.

«Die meisten Menschen mögen keine Extreme», sagte der 1947 auf Long Island bei New York geborene Steinman einmal. «Extreme machen ihnen Angst. Ich fange bei extrem erst an.»

