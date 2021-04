Berlin (dpa) - Der norddeutsche «Tatort»-Krimi hat am Sonntagabend an der Neun-Millionen-Marke gekratzt. Die Folge «Macht der Familie» schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten 8,94 Millionen Zuschauer (26,3 Prozent) ein.

Dieses Mal bekamen es die TV-Kommissare Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) mit einer russischen Waffenschmuggler-Familie zu tun. Den Familienfilm «Ein Tisch in der Provence» mit Friederike Linke und Nico Rogner wollten im Zweiten zeitgleich 4,83 Millionen (14,2 Prozent) sehen.

Die amerikanische Comicverfilmung «Thor: Tag der Entscheidung» auf ProSieben guckten sich 2,51 Millionen (8,0 Prozent) an. Für die RTL-Spielshow «Ninja Warrior Germany - Allstars» konnten sich 1,61 Millionen (5,2 Prozent) erwärmen. Eine exzellente Quote fuhr RTL hingegen am Nachmittag ein: Den Triumph des Red-Bull-Pilot Max Verstappen beim chaotischen Formel-1-Rennen von Imola verfolgten ab 15.00 Uhr 4,16 Millionen Zuschauer bei dem Privatsender. Der Marktanteil des Großen Preis der Emilia-Romagna betrug 22,2 Prozent.

Die Vox-Kochshow «Grill den Henssler» erreichte 1,47 Millionen (5,4 Prozent). Den Fantasyfilm «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2» auf Sat.1 holten sich 1,41 Millionen (4,5 Prozent) ins Haus. Die Kabel-eins-Rankingshow «Deutschlands größte Geheimnisse» hatte 1,18 Millionen Zuschauer (3,6 Prozent). Bei der US-Komödie «Cool Runnings» auf RTLzwei waren 930 000 Menschen (2,8 Prozent) an den Bildschirmen dabei.

