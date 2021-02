Berlin (dpa) - Die deutsche Schlagerkönigin Helene Fischer (36) ist auf der Deluxe-Edition des aktuellen Albums «Harmony» von US-Sänger und Hollywoodstar Josh Groban (39) zu hören.

Die beiden singen im Duett «I'll Stand By You», wie es in einer Mitteilung hieß. Den Song hatte ursprünglich die britische Band The Pretenders 1994 aufgenommen.

Fischer hatte Groban schon 2019 in ihre Show eingeladen. Auf Instagram schrieb sie: «Aus diesem Auftritt hat sich etwas wundervolles entwickelt, das ich gerne mit euch teilen möchte. «I'll stand by you» - ein Coversong von 'The Pretenders'. Danke an dich lieber Josh, dass du mich gefragt hast.»

Der Song wurde laut Fischer in einem Zoom-Call aus drei verschiedenen Zeitzonen - Los Angeles, Nashville und Hamburg - aufgenommen. «Meine Abend-Session mit euch allen hat mir großen Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre!!!», schrieb Fischer.

