Stockholm (dpa) - Der im Alter von 28 Jahren gestorbene DJ und Musikproduzent Avicii («Levels», «Wake Me Up») soll in seiner Geburtsstadt Stockholm einen eigenen Gedenkort erhalten.

Das plant der Stadtteilausschuss des Hauptstadtbezirks Östermalm, wie die Stockholmer Ortsgruppe der liberalen Partei Moderaterna mitteilte, die in dem Ausschuss den Vorsitz innehat. Demnach sollen sich die Menschen an dem Ort im Zentrum von Östermalm zum einen an Avicii alias Tim Bergling erinnern können, zum anderen soll er aber auch alle Menschen mit psychischen Problemen ehren, die zu früh gestorben sind. Der Beschluss sollte noch im Laufe des Donnerstags in dem Ausschuss abgesegnet werden.

Seine Familie und er seien dankbar über die Entscheidung, einen Gedenkort zu Ehren seines Sohnes zu schaffen, wurde der Vater des Musikers, Klas Bergling, in einer Pressemitteilung zitiert. «Dieser Platz wird eine Möglichkeit bieten, sich an Tim und seine Musik zu erinnern, die für viele Menschen in aller Welt so viel bedeutet hat und bedeutet.» Wann und wo genau der Gedenkort entstehen soll, ging aus den Angaben nicht hervor.

Der in Östermalm aufgewachsene Tim Bergling war am 20. April 2018 in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus. Der unter psychischen Problemen leidende Weltstar stand für Hits wie «Levels», «Hey Brother» und «Addicted to You».

