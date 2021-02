„In aller Freundschaft“: Medizinische Langzeittherapie

Der Dienstagabend ist gebucht. Vor 40 Jahren schauten Millionen nach „Dallas“. Heute fiebern wir mit Chefarzt Dr. Roland Heilmann, seinen Medizinern und Pflegekräften in der Sachsenklinik. Warum der Dauerbrenner aus Leipzig, der am 9. Februar mit der 917. (!) Folge weiterläuft, „In aller Freundschaft“ heißt, hat sich vielleicht noch nicht jedem Zuschauer erschlossen.

Natürlich geht es vor allem um das Ärzte-Freundschafts-Trio Dr. Roland Heilmann, Dr. Kathrin Globisch und Dr. Martin Stein, die am Ende einer Folge meist gemütlich nach Hause schlendern oder einen Absacker trinken. Aber mittlerweile gab es so viele Notfälle, Krisen, Operationen und Wiederbelebungen, dass man vielleicht besser einfach von der „Sachsenklinik“ sprechen würde. So wie seinerzeit von der „Schwarzwaldklinik“, die den Reigen operativer TV-Unterhaltung vor 40 Jahren eröffnete.

Die Weißkittel-Zutaten jedenfalls, die seit 1998 vom Mitteldeutschen Rundfunk zusammengerührt werden, haben ihre Langzeitwirkung längst unter Beweis gestellt. Fünf bis sechs Millionen Zuschauer schalten Woche für Woche ein, einen Ableger mit „jungen Ärzten“ und „Krankenschwestern“ gibt es längst.

Sachstand 2021

Sachstand 2021: Klinikleiter Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) befindet sich privat seit Monaten im Schwebezustand, weil seine Freundin Katja Brückner (Julia Jäger), Bedienstete der Leipziger Straßenbahn, mit ihrer eigenen Familien- und Scheidungsgeschichte nicht recht weiterkommt. Dr. Martin Stein, der Beau im Klinikteam (er sang auch schon auf der Freilichtbühne in Tecklenburg), ist solo und kümmert sich liebevoll um Vater Otto (Rolf Becker). Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig), die dritte im ärztlichen Freundesbund, wirkt vor allem als Anästhesistin. Äußerlich cool, aber doch warmherzig, bezauberte sie kürzlich in einer Weihnachtsepisode ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen durch Tanz und Gesang.

Der fraglos profilierteste Schauspieler im Team, Udo Schenk, der den markant und baritonal sprechenden Urologen Dr. Rolf Kaminski verkörpert, sorgt weiter für zynische Sprüche, die er in seiner Rolle aus tiefgründiger literarisch-philosophischer Bildung zieht. Fast scheint es so, als brauche dieser Kaminski, im Grunde ein einsamer Wolf, wegen seiner Untersuchungen im Bereich des menschlichen Südpols geistigen Ausgleich. Der längst zum Arzt aufgestiegene Ex-Pfleger und nette Babysitter-Onkel Hans-Peter Brenner (Michael Trischan) scheint biografisch festzuklemmen. Immer mal wieder nervt ihn seine „Mutti“, ob als Patientin oder altkluge Ratgeberin.

Oberarzt Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) und seine als Oberschwester agierende Frau Arzu (Arzu Bazman) schwanken weiter zwischen familiären und dienstlichen Problemen. Vor allem die ausgewalzten privaten Belange mit Kindergeburtstag, Schulpflegschaftssitzung und eher banalen Tischgesprächen gehören zu den Schwachstellen der Serie. Ebenso verhält es sich mit der Tatsache, dass am Anfang jeder Episode stets irgendein Mensch kollabiert und dann im Schockraum oder in der ITS (Intensivstation) landet. Knochenbrüche, Aneurysmen, Tumore in allen Variationen, Blasensteine, Wiederbelebungen mit Defibrillator – alles ist häufig und sattsam dagewesen. Gestorben wird übrigens eher selten. Thomas Rühmann erklärte das in einer Talkshow einst sinngemäß so: Der deutsche Zuschauer mag es harmonisch und friedlich, damit er auch nach jeder neuen Episode seine Bettruhe findet.

Schockraum hat sich abgenutzt

Die Dramatik in Schockräumen und am OP-Tisch hat sich zuletzt abgenutzt, vielleicht könnten unsere beliebten medizinischen Fachkräfte wieder etwas mehr außerklinische Dramatik gebrauchen. Wie wäre es zum Beispiel mit etwas frischem Wind in den Beziehungen der Protagonisten? Klinikmanagerin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt), die sich kürzlich erfolgreich gegen einen schäbigen Stalker zur Wehr setzte, könnte sich zum Beispiel zur Abwechslung eine nette Liaison mit Urologe Kaminski gönnen. Beide schwärmen ja für Kultur, Tanz und geistige Getränke.

Vielleicht sorgt ja auch der Ex-Bundeswehr- und jetzige Chefarzt Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) mit seinem schneidigen Kommando-Ton für mehr Zoff im Team. Mit Kollegin Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) führt er eine emotional schwierige Beziehung.

Neulinge können übrigens problemlos in die Serie einsteigen: Unter „Sachsenklinik Radiologie“ gibt es im Netz eine pfiffige Kurzpräsentation aller Rollen und ihrer Spieler. Längst gibt es auch ein eigenes „In aller Freundschaft-Wiki“. MDR und Fangemeinde lassen sich einiges einfallen.

Ach ja, einen kleinen Traum habe ich noch: Einmal als Statist und Assistenzarzt durchs Bild laufen und mir eine Unterschrift bei Dr. Heilmann oder Dr. Globisch abholen. Und dann mal schauen, was die Freunde und Verwandten sagen.