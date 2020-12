Die TV-Gottesdienste zu Weihnachten und Neujahr

Berlin (dpa) - Angesichts der Einschränkungen für Kirchgänger in der Corona-Pandemie haben TV-Gottesdienste dieses Weihnachten besondere Bedeutung. Hier Sendungen der großen öffentlich-rechtlichen Sender.

24. Dezember:

16.15 Uhr, Das Erste: Die Evangelische Christvesper wird aus der St.-Marienkirche in Winsen an der Luhe übertragen. Sie steht natürlich im Zeichen von Corona. «Wie kommen wir dieses Jahr zur Krippe?» ist deshalb das Motto für den Gottesdienst.

19.15 Uhr, ZDF: Bei der evangelischen Christvesper aus der Saalkirche Ingelheim sprechen Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm und Kirchenpräsident Volker Jung über das Wunder der Weihnacht: ein Licht in der längsten Nacht des Jahres, die Geburt eines Kindes in Kälte und Dunkelheit.

19.30 Uhr, BR Fernsehen: «Heilige Nacht in Rom». Der Bayerische Rundfunk überträgt die Christmette mit Papst Franziskus. Wie auch schon an Ostern werden die Weihnachtsfeierlichkeiten coronabedingt nur in «privater Form» im Vatikan stattfinden. Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.

20.10 Uhr, Das Erste: Nach einer verkürzten Hauptausgabe der «Tagesschau» überträgt Das Erste «Das Wort zum Heiligabend», eine fünfminütige ökumenische Weihnachtsansprache von Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des EKD-Rates.

22.30 Uhr, ZDF: Das Zweite zeigt «Weihnachten mit Jonas Kaufmann». In der Kirche St. Nikolaus von Oberndorf bei Salzburg, also dem Ort, an dem in der Christmette 1818 zum ersten Mal «Stille Nacht, heilige Nacht» erklang, präsentiert der Operntenor Weihnachtsklassiker, die er schon als Kind mit der Familie unterm Christbaum gesungen hat.

23.20 Uhr, Das Erste: Die Katholische Christmette kommt aus der Alten Kirche in Lobberich am Niederrhein. Sie trägt wie wenige andere deutsche Kirchen Spuren des Zweiten Weltkriegs. Damit die Lieder von Mitfeiernden daheim mitgesungen werden können, werden alle Liedtexte erstmals eingeblendet. Zudem gab es unter #meineweihnachtsfürbitte die Möglichkeit, schon in der Woche vor der Christmette Fürbitten zu formulieren, die dann für die Liveübertragung ausgesucht werden.

25. Dezember:

10.45 Uhr, ZDF: Der katholische Weihnachtsgottesdienst aus der Stiftsbasilika in Rein (Österreich) steht unter dem Motto «Das Licht kam in die Welt». Das Stift Rein wurde 1129 gegründet und ist das älteste Zisterzienserkloster der Welt, das immer aktives Kloster war.

12.00 Uhr, ZDF: Der Papst richtet sich traditionell mit dem Segen «Urbi et Orbi» und einer Friedensbotschaft an die Welt. Das Zweite überträgt live ab 12.00 Uhr vom Petersplatz in Rom.

26. Dezember:

23.25 Uhr, Das Erste: «Das Wort zum Sonntag» am zweiten Weihnachtstag spricht Lissy Eichert von St. Christophorus in Berlin-Neukölln.

27. Dezember:

9.30 Uhr, ZDF: Der evangelische Gottesdienst aus der Kirche Sankt Bartholomäus in Fehlheim steht unter dem Leitgedanken «Heilige Familie - heil werden». «Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist» ist die biblische Jahreslosung fürs neue Jahr 2021.

31. Dezember:

16.10 Uhr, Das Erste: Eine ökumenische Vesper zum Jahresabschluss wird aus der Jugendkirche eli.ja in Saarbrücken übertragen. Pfarrerin Sigrun Welke-Holtmann und Jugendpfarrer Christian Heinz möchten mit tröstenden und hoffnungsvollen Texten und Liedern Mut machen.

1. Januar:

10.15 Uhr, ZDF: Der evangelische Neujahrsgottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden ruft zum Mut der Barmherzigkeit auf.

23.25 Uhr, Das Erste: «Das Wort zum Jahresbeginn» spricht Pfarrer Wolfgang Beck aus Hildesheim.

