Gottschalk und Schöneberger bei «Verstehen Sie Spaß?»

München (dpa) - Mit einer weihnachtlichen Ausgabe verabschiedet sich der ARD-Klassiker «Verstehen Sie Spaß?» aus seinem Jubiläumsjahr. Mit von der Partie bei der «großen Bescherung» zum 40-jährigen Bestehen sind etwa die Showlegende Thomas Gottschalk (70) und die Moderatorin Barbara Schöneberger.

Die 46-Jährige outete sich als großer Fan der Sendung, die an diesem Samstag um 20.15 Uhr im Ersten und bei ORF 1 ausgestrahlt wird. Auch Paola Felix ist dabei, die die Sendung mit ihrem Ehemann Kurt Felix in den 80er Jahren moderierte.

Aufgenommen wurde die Weihnachtsausgabe in München - wie schon im April - ohne Studio-Publikum. «Ich hätte mir ein anderes Jubiläumsjahr für das Team und für alle gewünscht», sagt Guido Cantz, der die Sendung seit mehr als zehn Jahren moderiert. «Ich glaube aber, wir haben das Beste daraus gemacht.» Zum Jahresabschluss gebe es wieder lustige neue Filme - gebrannte Mandeln im Studio-Weihnachtsmarkt inklusive.

Reingelegt wurde diesmal die «Tagesschau»-Sprecherin Judith Rakers. Der Lockvogel bei dem Streich: ihr Kollege Jan Hofer, der in dieser Woche nach Jahrzehnten sein «Tagesschau»-Finale gab und sich in den Ruhestand verabschiedete. Beide sollten für den «Tagesschau»-Kanal auf der Video-Plattform TikTok ein paar Clips drehen - was ziemlich überraschend für Rakers endete.

Auch Otto Waalkes durfte bei der versteckten Kamera den Lockvogel spielen und den Schauspieler Henning Baum («Der letzte Bulle») bei einem Promo-Trailer-Dreh aufs Korn nehmen. «Das ist ein Remake: Vor 35 Jahren wurde Otto Waalkes von Kurt Felix bei den Dreharbeiten zum ersten Otto-Film mit einem Zündunterbrecher reingelegt, jetzt hat Otto den Spaß einfach umgedreht», berichtet Cantz.

Neben neuen Videos, sollen bei der Show auch Klassiker gezeigt werden. «Das Team hat eine Top Ten zusammengestellt», so Cantz. «Da kommen Filme zum Vorschein, die viele vielleicht lange oder noch gar nicht gesehen haben.»

Musikalisch soll es mit der Band Pur werden, die in diesem Jahr auch ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Magisch dagegen mit dem Mentalisten-Duo Thommy Ten & Amélie van Tass alias The Clairvoyants, das eine Kostprobe seiner Illusionskünste gibt. Bei der Show ist auch Komikerin Tahnee dabei, die in den österreichischen Bergen den Lockvogel spielen darf.

«Verstehen Sie Spaß?» gibt es seit 1980. Die Sendung ist nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen.

