„Wir peilen 100 Wilsberg-Folgen an“

Die Dreharbeiten standen in diesem Jahr ganz im Zeichen von Corona. Was bedeuteten die Einschränkungen für Ihr Team?

Neumann: Das sind Herausforderungen für alle Beteiligten. Das gesamte Kreativ-Team, das heißt alle Personen vor und hinter der Kamera, sind davon betroffen. So etwas stemmt man nur gemeinsam.

Wo mussten Sie besonders improvisieren?

Neumann: Wir hatten zunächst ein Hygiene-Konzept erstellt und beim Dreh natürlich die Hygiene- und Abstandsregeln sehr ernst genommen. Zu Beginn des ersten Lockdowns im März mussten die beiden für den Herbst geplanten Folgen zurückgestellt und zeitgleich zwei neue Drehbücher auf den Weg gebracht werden. Ziel war es, eine Produktion unter Corona-Bedingungen möglichst einfach zu gestalten. Wir hatten die Idee eines „closed sets“...

Was kann man sich darunter vorstellen?

Neumann: Das heißt, es gibt nur einen möglichst separierten Drehort – in diesem Fall ein Wasserschloss in der Nähe von Kerpen. Das hatte allerdings den Nachteil, dass wir nicht in Münster gedreht haben. Die Alternative wäre gewesen, gar nicht zu drehen. Das konnten wir den Fans aber nicht zumuten.

Ina Paule Klink spielte als Wilsbergs Patentochter Alex Holtkamp 20 Jahre mit und hat jetzt die Serie verlassen. Wie schwer ist es, eine Hauptfigur zu ersetzen?

Neumann: Das ist natürlich sehr schwer. Ina Paule Klink stieß als 19-Jährige zum Wilsberg-Team – damals noch als quirlige Studentin Alex Holtkamp, die sich zunächst als Aushilfe in Wilsbergs Antiquariat langweilte. Über die Jahre konnten wir in den Wilsberg-Episoden verfolgen, wie sie Jura studiert und als Anwältin agiert. Es war toll, ihre Entwicklung über all die Jahre mitzuerleben. Deswegen fiel es ihr auch besonders schwer, das Format nach so langer Zeit zu verlassen. Aber es war ihr persönlicher Wunsch, den wir natürlich respektieren mussten.

Haben Sie denn einen Plan B, falls Leonard Lansink irgendwann mal aus der Serie aussteigt? Er spielt ja schon seit 1997 den Privatdetektiv Wilsberg und wird im Januar 65 Jahre alt. . .

Neumann: Ein erfolgreiches Programm braucht immer einen Plan B, wenn nicht sogar einen Plan C. Terminliche Unverfügbarkeiten oder auch Krankheiten passieren leider immer wieder.

Und was machen Sie in solchen Notfällen?

Neumann: Wir können sehr kurzfristig reagieren. Das Projekt-Management und die Arbeit im Hintergrund funktionieren bei uns sehr gut. Jeder ist ersetzbar – dieser Erkenntnis kann und darf man sich nicht verschließen. Bitter wird es nur, wenn uns auch noch eine Pandemie in die Quere kommt. Leonard Lansink und Rita Russek (Anm. d. Red.: Sie spielt die Kommissarin Anna Springer) gehören allein schon wegen ihres Alters zur Risikogruppe. Diesen Personenkreis gilt es besonders zu schützen.

Sie haben bereits je zwei Folgen in Bielefeld und auf Norderney gedreht. Welche Schauplätze außerhalb von Münster schweben Ihnen für die nächsten Jahre vor?

Neumann: Konkrete Pläne, wieder mal außerhalb Münsters zu drehen, gibt es derzeit nicht, denn wir müssen die weitere Entwicklung in Sachen Corona abwarten. Produziert wird – Stand jetzt – noch im gewohnten Rhythmus, das heißt vier neue Episoden pro Jahr.

Blicken wir mal zurück, wie alles begann: Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie die Wilsberg-Romane von Jürgen Kehrer entdeckt haben?

Neumann: Ein Bielefelder Schulfreund machte mich Anfang der 90er Jahre auf die Romane aufmerksam. Als junger ZDF-Redakteur war ich damals auf der Suche nach neuen Stoffen und wollte dem Trend „Krimis mit starken Frauen“ unbedingt etwas entgegensetzen. Da kam mir ein vermeintlich schwacher – da chaotischer – Held wie Wilsberg gerade recht.

Zur Person Martin R. Neumann ist beim ZDF gleich für drei Samstagkrimis verantwortlich. Neben der Krimireihe „Wilsberg“ sind dies die Serien „Stralsund“ und „Friesland“. Der 63-jährige gebürtige Bielefelder machte sein Abitur am Ratsgymnasium in der ostwestfälischen Stadt, studierte in Freiburg und arbeitet seit 1992 als Redakteur beim ZDF in Mainz. ...

Aber Sie konnten damals doch nicht ahnen, dass sich die Serie mehr als 25 Jahre lang hält?

Neumann: Ich hoffte damals, dass sich das bewusste Bekenntnis, etwas gegen den Trend zu lancieren, irgendwann auszahlen würde. Ich sollte recht behalten: In diesen Tagen werden wir die 74. Wilsberg-Folge abgedreht haben und das Format ist stärker denn je. Wir peilen jetzt 100 Folgen an.

Als „Running Gag“ gibt es in jeder Wilsberg-Folge eine Hommage an ihre Heimatstadt Bielefeld. Auf welche humorvolle Erwähnung haben Sie die meisten Rückmeldungen erhalten?

Neumann: Den Autoren macht es Spaß, möglichst elegant und ungewöhnlich einen Bielefeld-Bezug einzubauen. Höhepunkt war zweifellos die Erwähnung der Bielefelder Stadtteile Lämershagen und Stieghorst in der Folge „Bittere Pillen“. Da tauchten plötzlich die Namen „Lämers, Hagen“ und „Stieg, Horst“ auf. In der Episode „Die Nadel im Müllhaufen“ schafften die Autoren es sogar, dass „Bielefeld“ das letzte Wort des Films war.