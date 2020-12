Damit blieb der zweite Teil etwas hinter der Quote der ersten Folge zurück (6,55 Millionen und 20,5 Prozent). Der Krimi handelt von Morden in einem Wald bei Lüneburg Ende der 1980er Jahre - und damit von einem spektakulären Kriminalfall, der tatsächlich passiert ist.

Nur knapp dahinter lag am Samstagabend das ZDF. Promis wie Helene Fischer, David Garrett oder Uschi Glas sammelten in der Sendung «Ein Herz für Kinder» Spenden. 5,07 Millionen Zuschauer wollten das sehen, das entsprach einem Marktanteil von 17,1 Prozent.

«Das Supertalent» schalteten auf RTL 2,70 Millionen Menschen ein (8,7 Prozent). Auf Sat.1 lief der erste Teil der siebten Folge der Harry-Potter-Filmreihe, «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes»: Das interessierte 1,38 Millionen (4,7).

In «Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas» schicken die beiden Moderatoren ihre Teams auf gewagte Reisen. Das lockte am Samstag 1,50 Millionen Zuschauer an (5,9). Vox kam mit dem Fantasy-Film «Percy Jackson - Diebe im Olymp» auf 1,19 Millionen (3,8 Prozent).

