London/Berlin (dpa) - Auch nach dem Ende des harten Lockdowns in Großbritannien will Sänger Robbie Williams (46) die Zeit lieber zu Hause verbringen. «Lockdown-Robbie lebt eigentlich schon seit 1993 so. Das ist das normale Leben für mich. Ich gehe nicht raus», sagte Williams der Deutschen Presse-Agentur.

Er könne sich in Großbritannien kaum frei bewegen, weil er überall erkannt werde. «Ich bedaure das nicht, sondern bin dankbar für mein Leben. Aber auch nach dem Ende des Lockdowns bleibt es dabei: Ich beschäftige und entertaine mich in meinem wunderschönen Haus.»

Der britische Musiker, der in seinem aktuellen Song «Can't Stop Christmas» über ein Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen singt, lebt mit Frau Ayda und seinen vier Kindern in London. Dort wurden am Mittwoch die Corona-Regeln gelockert, Restaurants und Cafés etwa dürfen öffnen. In England gelten damit wieder regional unterschiedliche Maßnahmen.

© dpa-infocom, dpa:201202-99-542967/3