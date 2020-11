„Klug sein und sich breit aufstellen“

Für viele junge Menschen droht gerade der Traum vom Musiker- oder Schauspielberuf zu platzen. Oder es herrscht eine große Unsicherheit, ob man in diese beruflich-künstlerische Nische vorstoßen soll. Darüber sprachen wir mit Prof. Dr. Matthias Schröder, der an der Hochschule für Musik Detmold junge Musiker und Musikerinnen im Fach Musikmanagement unterrichtet. Schröder ist zugleich Künstlerischer Leiter der Bagno-Konzerte in Steinfurt.

Sie hatten sich mit Ihren Doppelkonzerten im Bagno mit Lüftung, Pause und Abstand ja schon wieder im Saison-Alltag eingerichtet. Und nun das ...

Matthias Schröder: Das ist tatsächlich bitter für den Bagno-Kulturkreis, zumal fast alle Konzerte ausverkauft sind und wir dank unseres Konzeptes mit Doppelkonzerten und Inselbestuhlung kaum Einbußen hatten. Vor allem ärgere ich mich über den Begriff „Lockdown light“, denn für Gastronomie, Kultur und Freizeitbranche ist gar nichts „leicht“ momentan. Die Politik scheut die wirklich harten Entscheidungen, etwa einen Lockdown im Handel oder Verbesserungen im Nahverkehr. Und viele finanzielle Hilfen können Künstler und Einrichtungen gar nicht nutzen, sie sind nicht passgenau und zu kompliziert.

Wann rechnen Sie in der hoffentlich bald beginnenden Impfphase wieder mit so etwas wie „Normalität“?

Schröder: Frühestens ab Herbst 2021, in der nächsten Spielzeit, die schon geplant ist. Etliche Veranstalter werden dann erst einmal Nachholkonzerte abwickeln und bei den Buchungen keine Risiken eingehen. Auch darunter werden Agenturen und Künstler leiden, denn die Zahl der Neubuchungen wird erst ab 2022 wieder steigen. Bis dahin sitzen Musiker und Künstler auf dem Trockenen.

Vielerorts gibt es Klagen über unklare Anweisungen...

Schröder: Das stimmt absolut! Es gibt einen Flickenteppich an Verordnungen, der von örtlichen Verwaltungen völlig unterschiedlich ausgelegt wird. Mit meinem Pindakaas Saxophon Quartett geben wir jährlich normalerweise rund 50 Schulvorstellungen. Die fallen aktuell nicht unter die Corona-Schutzverordnung, weil es keine öffentlichen Konzerte sind, sondern schulinterne Veranstaltungen, ähnlich wie Theater-AGs oder die JeKits-Veranstaltungen. Viele unserer Schulveranstaltungen werden abgesagt, obwohl sie stattfinden dürften. Da müssen die Behörden klarere Vorgaben machen.

Wie gehen Ihre Musikstudentinnen und -studenten mit der Situation um?

Schröder: Der Hochschulbetrieb läuft in Detmold, anders als an den großen Universitäten, sowohl in Präsenz als auch online. Die technische Ausstattung ist modern, das ist nicht das Problem, und die meisten Dozenten haben sich eingestellt auf den Digitalunterricht. Viele Studierende sind dennoch verunsichert, was die Berufsperspektiven angeht. Freie Plätze als Orchesterpraktikant oder an den Orchesterakademien gibt es derzeit ja nicht. Auch keine kleinen Engagements an Theatern. Etliche Studierende stehen aufgrund fehlender Nebenjobs finanziell mit dem Rücken zur Wand.

Kann man künftig mit digitalen Konzerten neue Märkte erschließen? Ist das überhaupt wünschenswert oder nur eine Notlösung?

Schröder: Ob wir es wollen oder nicht: die Digitalisierungswelle rollt, und viele Musikfreunde haben im Lockdown die Welt des Streamings und des Onlinekonzertes für sich entdeckt. Ein echtes Liveerlebnis im Theater oder Konzertsaal beinhaltet zudem die soziale Komponente, den Pausensekt, das Gespräch. Nur, wenn die Qualität stimmt, können digitale Formate neue Märkte erschließen, also Online-Abos oder interaktive Streamingangebote, bei denen das Publikum eingebunden wird und Kontakt mit den Künstlern hat. Oder hybride Mischformen von Livekonzert plus Streaming – als barrierefreies Angebot. Dazu müssten urheberrechtliche Fragen geklärt werden, und Musiker müssen künftig stärker an den Einnahmen aus dem digitalen Musikvertrieb beteiligt werden.

Viele träumen noch von ihrer ersten CD-Aufnahme. Doch ist das angesichts des Umbruchs in der Musikwirtschaft nicht technischer Schnee von gestern?

Schröder: Ja, eigentlich schon. Die CD hat noch einen Wert als Werbemittel in der eher konservativen Klassikszene, aber das ändert sich rasant. Die Schallplatte hingegen erobert sich wieder einen Marktanteil bei Liebhabern, die dann Vinyl und keine CD kaufen.

Wie kann man in dieser Phase der Unsicherheit noch mit Erfolg eine Nische im deutschen Orchesterwesen finden? Was raten Sie Arbeitgebern und künftigen Arbeitnehmern in diesem Kultur-Sektor?

Schröder: Nach wie vor gibt es knapp 10 000 angestellte Orchestermusiker in Deutschland, die wie die angestellten Schauspieler oder Ensemble- und Chorsänger dank des Kurzarbeitergeldes anständig versorgt waren. Musikstudierende wünschen sich lange schon mehr Flexibilität und Teilzeitstellen in Orchestern und an Theatern. Sie wollen vielseitiger leben, neben dem Orchester eigene Musikprojekte verwirklichen oder als Musikpädagoge arbeiten. Mehr Teilzeitstellen würden mehr Künstlern eine sichere Arbeitsperspektive bieten, so könnten sich Teilzeitjob und Freiberuflichkeit ergänzen. Und es gäbe mehr Austausch und Abwechslung in den Ensembles.

Befürchten Sie nach der Pandemie, dass dann die Kultur großflächig blutet – oder sogar verblutet? Wird es Corona-Langzeitschäden geben?

Schröder: Ja, da bin ich sicher. Der neuerliche Lockdown verstärkt die Spätfolgen nochmals. Alle müssen mit Sparmaßnahmen in Folge der stark belasteten Haushalte rechnen. Und viele Veranstalter werden keine Risiken in der Programmplanung eingehen und auf bekannte Namen und Mainstreamprogramme setzen. Sänger Jonas Kaufmann bemerkte unlängst im Interview, dass bei den wenigen Konzerten im Sommer vor allem die Namen zum Zuge gekommen seien, „die so ziehen, dass, egal was passiert, Karten verkauft werden“. Ein wichtiger Hinweis! Die Etablierung einer Spielstätte als Kulturmarke dauert Jahre, das Publikum kommt dann nicht einfach wieder zurück, als wäre nichts geschehen. Deshalb halten wir den Spielbetrieb in der Bagno-Konzertgalerie aufrecht, so lange wir dürfen.

Ein Student kommt auf Sie zu und sagt: Ich möchte Konzert-Pianist werden. Was raten Sie ihm?

Schröder: Folgen Sie ihrem inneren Antrieb, aber seien Sie klug und stellen sich breit auf und studieren nebenbei Korrepetition, Kammermusik und Instrumentalpädagogik. Dazu müssten aber viele Professorinnen und Dozenten der künstlerischen Fächer akzeptieren, dass wir nicht nur Spezialisten ausbilden dürfen!

Wird der künstlerische Beruf künftig dann doch eher zum Hobby herabgestuft, das nur mit einem Standbein an der Schule oder einem sonstigen Brotberuf praktikabel ist?

Schröder: Es wird weiterhin Vollzeitstellen in Orchestern und an Theatern geben, aber die Freiberuflichkeit nimmt seit langem zu und Künstler müssen sich breiter aufstellen. Die Kunstakademien und Musikhochschulen müssen Lehrangebote in den Fächern Musikmanagement und Musikvermittlung als Pflichtbestandteile in die Studienordnungen aufnehmen. Digitale Kompetenzen und pädagogische Kenntnisse müssen ebenfalls vermittelt werden. Und die Politik muss dringend die Reform und Erweiterung der Künstlersozialkasse, das soziale Sicherungssystem von freien Künstlern und Publizisten, angehen. Dann hätten freie Künstler als Selbstständige auf dem Markt langfristig eine Chance.