Heile-Welt-Boom: neue Weihnachtsfilme trotz Corona

Berlin (dpa) - Achtung, heile Welt! Streamingdienste und TV-Sender bescheren ihrem Publikum auch im Corona-Jahr neue Weihnachtsfilme. Von einer Alltagsmaske ist dort nirgends was zu sehen.

Bei Netflix gibt es ein ganzes Feuerwerk neuer Produktionen, aber auch ARD und ZDF haben neue Filme im Programm. Unter anderem gibt es neue Werke mit Dolly Parton, Goldie Hawn, Vanessa Hudgens, Forest Whitaker, Nikolaus Paryla, Andrea Sawatzki, Felicitas Woll und Anna Loos.

Bei Netflix ist seit 22. November die Country-Legende Dolly Parton als Engel im Film «Dolly Parton's Christmas on the Square» im Programm. Der moralisch angehauchte Film über eine böse Immobilienspekulantin passt - natürlich kein Zufall - zu Partons neuem Weihnachtsalbum «A Holly Dolly Christmas» mit dem Lied «Christmas on the Square».

Ansonsten setzt der Streamingdienst auch auf Fortsetzungen eigener Weihnachtsfilme. So gibt es vom 25. November an «The Christmas Chronicles: Teil zwei», in dem Santa Claus und Mrs Claus (das echte Hollywood-Paar Kurt Russell und Goldie Hawn) mal wieder actionreich das Fest retten. Regie führte «Kevin - Allein zu Haus»-Macher Chris Columbus. Der Film «Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht» mit Vanessa Hudgens in einer Doppel- beziehungsweise sogar Dreifachrolle setzt den Film «Prinzessinnentausch» von 2018 fort. Eine Bäckerin aus Chicago und eine angehende Prinzessin aus dem fiktiven europäischen Staat Belgravia tauschen munter immer wieder ihre Rollen.

Schon seit Ende Oktober ist die Netflix-Liebeskomödie «Holidate» mit Emma Roberts und Luke Bracey verfügbar. Die beiden spielen coole Großstädter um die Dreißig, die sich unverbindlich zu Feiertagen daten wollen. Der Film durchläuft einmal das Jahr aller US-Feiertage von Weihnachten bis Weihnachten. Seit 13. November gibt es außerdem das farbenprächtige Musicalmärchen «Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!» mit Forest Whitaker als Spielzeugmacher.

Das ZDF hat schon ab 29. November zwei neue Weihnachtsfilme in der Mediathek, die im Dezember ausgestrahlt werden: zum einen «Alle Nadeln an der Tanne» (17. Dezember, 20.15 Uhr) mit Anna Loos und Marcus Mittermeier. Darin muss sich die Hauptfigur Maria (Loos) kurz vorm Fest um ihren Bruder Moritz (Mittermeier) kümmern, der unter unkontrollierbaren Gefühlsausbrüchen leidet. Zum anderen ist der fünfte Bundschuh-Film nach der Roman-Reihe von Andrea Sawatzki zu sehen: «Familie Bundschuh im Weihnachtschaos» (21. Dezember, 20.15 Uhr). Gundula Bundschuh (Sawatzki) platzt darin zum Fest der Kragen, weil das Haus viel zu voll und alle zu sehr auf einem Egotrip sind.

Im ZDF-Film «Weihnachtstöchter» (Mediathek: 7. Dezember; Ausstrahlung 14. Dezember, 20.15 Uhr) spielen Felicitas Woll, Elena Uhlig und Gesine Cukrowski drei Halbschwestern, die in der Adventszeit um das Erbe ihres gemeinsamen Vaters (Peter Lerchbaumer) streiten.

Das Erste hat im Advent unter anderem einen Geist im Programm, im österreichisch-deutschen Film «Das Glück ist ein Vogerl», der in Salzburg spielt (16. Dezember, 20.15 Uhr; danach 30 Tage in der ARD-Mediathek). Der Musiklehrer und Möchtegernrockstar Franz (Simon Schwarz) hat eine Ehekrise und wird plötzlich vom Geist des tödlich verunglückten Seniors Egon (Nikolaus Paryla) verfolgt, den natürlich nur er sieht. Die beiden schließen einen Deal zur Rettung der Liebe.

ARD und ZDF wiederholen auch ältere Weihnachtsfilm-Highlights.

So ist zum Beispiel im ZDF am 23. Dezember (22.15 Uhr) der Film «Obendrüber, da schneit es» von 2012 mit Diana Amft, Gisela Schneeberger, August Zirner und Bibiane Zeller zu sehen. An Heiligabend läuft er auch bei 3sat (17.30 Uhr und 0.40 Uhr). Darin findet eine Münchner Hausgemeinschaft an Weihnachten überraschend zusammen, weil ein Pfarrer (Wotan Wilke Möhring) vor der Tür stürzt.

Das Erste zeigt am 12. Dezember (14.30 Uhr) den Film «Alle unter eine Tanne» von 2014. Die Familienkomödie nach einem Drehbuch von Lo Malinke (früher Kleinkunstduo Malediva) und Philipp Müller spielt mit der Weihnachtsheuchelei. Die Paartherapeutin und Bestsellerautorin Elli Berger-Voigt (Gaby Dohm) spielt für ihre Kinder zu Weihnachten heile Welt mit ihrem Ex-Mann (Michael Gwisdek), obwohl sie längst einen jungen Lover hat. Das droht nun aufzufliegen.

Die Liste der Weihnachtsfilme ist unüberschaubar: zu den Klassikern zählen «Ist das Leben nicht schön?» mit James Stewart, «Weiße Weihnachten» mit Bing Crosby, «Kevin - Allein zu Haus» mit Macaulay Culkin und der britische Film «Tatsächlich... Liebe» unter anderem mit Hugh Grant. Für viele Deutsche gehören auch «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» und «Der kleine Lord» unbedingt zum Fest.

