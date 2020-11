Politserie «The Comey Rule» bei Sky

PASSEND ZUR US-WAHL: In wenigen Tagen wird in den USA der nächste Präsident gewählt - dazu gibt es bei Sky gleich mehrere spannende Angebote: «The Comey Rule» basiert auf dem Buch «Größer als das Amt» des ehemaligen FBI-Direktors James Comey. Jeff Daniels spielt Comey, Brendan Gleeson gibt US-Präsident Donald Trump. Die vierteilige Serie ist ab Montag (2. November) bei Sky Atlantic, Sky Ticket und über Sky Q verfügbar.

In der Wahlwoche zeigt Sky außerdem einige passende Dokumentarfilme: «Agents of Chaos» von Oscar-Preisträger Alex Gibney untersucht die in «The Comedy Rule» erzählten Ereignisse aus dokumentarischer Sicht. «Kill Chain: The Cyber War on America's Elections» wiederum stellt die Anfälligkeit der eingesetzten elektronischen Wahlsysteme für Manipulationen in den Mittelpunkt, während «After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News» Desinformationskampagnen in sozialen Medien und Verschwörungstheorien wie «Pizzagate» untersucht.

FAMILIENTAUGLICHER GRUSELSPASS: Disney+ setzt zu Halloween auf Geistergeschichten. Seit Freitag (30. Oktober) läuft dort «Das kleine Gespenst» nach dem Buch von Otfried Preußler. Kindgerecht und lustig erzählt der Film von dem Gespenst, das keine Lust mehr hat, immer nur nachts zu spuken. Es möchte unbedingt einmal die Welt bei Tage sehen. Doch das ist gar nicht so einfach. Turbulent und lustig ist «Hui Buh, das Schlossgespenst», ebenfalls bei Disney+. Auf Schloss Burgeck soll eine Hochzeit stattfinden, sehr zum Ärger von Hui Buh, gesprochen von Michael Bully Herbig. Der Geist möchte einfach nur seine Ruhe und versucht, das Brautpaar und die Gäste mit seinem Spuk zu vertreiben. Doch leider ist Hui Buh alles andere als unheimlich.

GALAKTISCH: Wer bei «The Mandalorian» mitgefiebert hat, kann sich nun auf die Fortsetzung freuen. Am Freitag (30. Oktober) starteten bei Disney+ neue Folgen. Der Mandalorianer schlägt sich mit dem Kind, das ihn seit Staffel eins begleitet, durch die Galaxis. Es ist ein gefährlicher Weg, mit Zauberern, fantastischen Tieren, mächtigen Wesen und großen Abenteuern im Star Wars-Universum. Ihre Hoffnung: dass sie Verbündete finden.

ÜBERSINNLICHES: Die «Truth Seekers» sind paranormalen Phänomenen auf der Spur. In ganz Großbritannien versuchen sie, Geistererscheinungen aufzuklären, in Kirchen, Bunkern, verlassenen Krankenhäusern und vielen anderen Orten. Doch was sie finden, sind nicht nur vereinzelte Horrorwesen. Sie entdecken eine Verschwörung, die die ganze Menschheit bedrohen könnte. Seit Freitag (30. Oktober) läuft «Truth Seekers, eine Serie im Stil einer Horrorkomödie, bei Amazon Prime. Mit dabei sind unter anderem Susan Wokoma («Crazyhead»), Nick Frost («The Huntsman & The Ice Queen») und Simon Pegg («Shaun of the Dead»).

DATING-HÖLLE: Arabella ist hochbegabt, selbstbewusst und genießt das Partyleben in London. Nach einer harten Nacht wacht sie eines Morgens auf - mit Verletzungen. Wo sie diese her hat - keine Ahnung. Ihre Erinnerung an die vergangenen Stunden ist weg. Mühsam versucht sie, die Geschehnisse der Nacht zu rekonstruieren. Michaela Coel («Chewing Gum») spielt die Hauptrolle in «I May Destroy You», einer spannenden, aufrüttelnden und oft komischen Serie, die seit kurzem bei Sky Ticket und Sky Q abrufbar ist. Coel hat zudem das Drehbuch geschrieben und einige Folgen inszeniert. In weiteren Rollen mit dabei sind auch Weruche Opia («Bad Education») und Paapa Essiedu («Gangs of London»).

© dpa-infocom, dpa:201102-99-176883/2