Netflix als Brandbeschleuniger

Im Rahmen des Litfilm-Festivals hat Andreas Bareiss einen Einblick in die Arbeit eines Filmproduzenten gegeben. Bareiss ist seit 1994 an mehr als 50 Kino- und Fernsehfilmproduktionen beteiligt, darunter auch der Oscar-preisgekrönte „Nirgendwo in Afrika“ und die von fast zehn Millionen Zuschauern verfolgte „Wanderhuren-Trilogie“. Jetzt startet auf Netflix die aufwendig inszenierte Serien „Barbaren“ und das gleichzeitig in 130 Ländern.

Herr Bareiss, wie sind Sie zu Netflix gekommen?

Andreas Bareiss: Ich arbeite als Executive Producer für das französische Filmstudio Gaumont. Durch unseren Vice-CEO Christophe Riandée wußte wir, das sind Sabine de Mardt, Rainer Marquass und ich, dass Netflix einen historischen Stoff sucht. Die langjährige Partnerschaft zwischen Gaumont und Netflix war dabei sehr hilfreich.

Wer hatte denn die Idee zu „Barbaren“?

Bareiss: Die drei Autoren Arne Nolting, Jan Martin Scharf und Andreas Heckmann hatten bereits eine Idee entwickelt, die den Konflikt Römer versus Germanen zum Inhalt hatte. Daraus hat sich dann im Team der Gedanke entwickelt, die Varusschlacht zum Rahmen der Handlung zu machen.

Wovon handelt die Serie?

Bareiss: „Barbaren“ erzählt eine sehr emotionale Geschichte über drei Figuren, die vor der Kulisse eben jener legendären Schlacht vom Teutoburger Wald an ihre äußersten Grenzen gebracht werden. Der historische Einschnitt der Varusschlacht ist von internationaler Bedeutung. Der Sieg der vormals zerstrittenen Germanen über die vermeintlich deutlich überlegenen Römer hat das Europa, wie wir es heute kennen, erst möglich gemacht. Dazu kommt, dass es sich um einen historischen Mythos handelt, dem wir ein menschliches Gesicht verleihen, indem wir ihn in eine spannende Dreiecksgeschichte einbetten. Da ist Arminius, zerrissen zwischen den beiden Welten; Thusnelda, die von einem unscheinbaren Mädchen zu einer kämpferischen Rebellin wird und sich auf diese Weise emanzipiert; und Folkwin, der für die gute Sache kämpft, dabei aber in Kauf nehmen muss, romantisch das Nachsehen zu haben.

Ist es für einen Produzenten nicht ein Wagnis, eine eine für deutsche Standards verhältnismäßig aufwendige Serie zu drehen?

Bareiss: Die „Barbaren“ waren in ihrer Komplexität schon herausfordernd und darüber hinaus war Gaumont Deutschland noch eine junge Firma, die strukturell am Anfang stand. Hinzu kam der hohe Zeitdruck auf die Entwicklung und Umsetzung, denn Netflix wollte das Programm schnell on air haben. Und natürlich kämpft man bei einer Show dieser Größenordnung, die fast ausschließlich im Freien ohne Wetter-Cover gedreht wurde, immer mit Anspruch und der Realität der finanziellen Eckdaten

Ist eine zweite Staffel geplant? Ab wann weiß man eigentlich, dass es in die Fortsetzung geht?

Bareiss: Unbedingt wollen wir eine zweite Staffel realisieren. Um es mit den Worten meiner Kollegin Sabine der Mardt zu formulieren: „Es wäre ja ein Schlag ins Gesicht der Weltgeschichte, wenn man sagen würde, die Konflikte der Germanen und Römer wäre nach sechs Folgen auserzählt.“ (lacht) Aber momentan konzentrieren wir uns auf die erste Staffel und hoffen, dass die Zuschauer sie genauso toll finden, wie wir.

Und keine Fortsetzung wäre dann ein Misserfolg?

Bareiss: Es wäre schade, aber gleichzeitig eben auch Systemimmanent. Das Scheitern ist bei uns Produzenten immer auch inbegriffen. Aber dafür wird es eben dann gute Gründe geben, sollte es nicht weitergehen. Diese gilt es dann zu verstehen. Im Gegensatz zum linearen Fernsehen geht es aber bei Netflix glücklicherweise nicht um die klassische Einschaltquote.

Die Schlacht am Teutoburger Wald als Seifenoper 1/10 Im Jahre 9 nach Christus vereinigen sich mehrere germanische Stämme, um in einer legendären Schlacht die nahezu unbesiegbaren römischen Legionen herauszufordern. Foto: Katalin Vermes/Netflix

Die cheruskische Fürstentochter Thusnelda (Jeanne Goursaud) und der einfache Krieger Folkwin (David Schütter) sind im Geheimen ein Paar. Foto: Katalin Vermes/Netflix

Thusnelda (Jeanne Goursaud) Foto: Katalin Vermes/Netflix

Zusammen mit einem jungen römischen Offizier werden werden sie die treibende Kraft hinter dem Aufstand, der die zerstrittenen Stämme zu einem Heer vereint. Foto: Katalin Vermes/Netflix

Die Schlacht im Teutoburger Wald wird die Geschichte Europas verändern. Foto: Katalin Vermes/Netflix

Ronald Zehrfeld als Berulf (r.) Foto: Katalin Vermes/Netflix

Laurence Rupp als Arminius. Foto: Katalin Vermes/Netflix

David Schütter als Folkwin. Foto: Katalin Vermes/Netflix

Jeanne Goursaud als Thusnelda. Foto: Katalin Vermes/Netflix

Gemeinsam liefern sie der überlegenen römischen Supermacht eine letzte Schlacht, die auch das Leben der drei Freunde für immer verändern wird. Foto: Katalin Vermes/Netflix

Wie viele Regisseure gab es bei den sechs Folgen der Serie?

Bareiss: Zwei. Barbara Eder und Steve Saint Leger. Uns war wichtig, dass eine Frau federführend Regie führt. Wir mochten die Arbeiten von Barbara Eder sehr und fanden es spannend, mit ihr als Regisseurin das Martialische des im Kern sehr männlichen Schlachten-Genres aufzubrechen, mit dem Ziel, eine auf allen Ebenen besondere Serie zu machen. Die große Schlacht mit ihrem Action-Anteil war natürlich eine besondere Herausforderung. Wir wollten diese Schlacht optimal umsetzen und haben daher jemanden gefragt, der entsprechende Erfahrung mitbringt. Und das war Steve St. Leger. Steve hatte viele Folgen „Vikings“ als Regisseur und zuvor als Action-Regisseur gedreht. Er hat eine unglaubliche Erfahrung und sehr effizient auf Schnitt gedreht, das war sehr beeindruckend.

Gibt Netflix die Drehtage vor?

Bareiss: Das Budget gibt die Anzahl der Drehtage vor. Natürlich haben wir unsere Produktionskoordinaten im Vorfeld mit Produktionen wie „Vikings“ oder „Last Kingdom“ verglichen und versucht, daraus die richtigen Schlüsse für unsere „Barbaren“ zu ziehen.

Gibt es bei Produzenten gerade eine Art Goldgräberstimmung, weil so viele Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney, Apple+, Hulu, Warner unbedingt auch auf Eigenproduktionen setzen wollen?

Bareiss: Ich glaube wir leben in spannenden TV Zeiten, in einer Art „Goldenem Zeitalter“ des Fernsehens. Es gab in meiner bisherigen Zeit als deutscher Produzent noch nie die Möglichkeit, in dieser Vielfalt Geschichten erzählen zu dürfen. Die Suche nach der Idee, für die der Kunde zahlt, nach dem Nugget oder am besten direkt nach der Goldader bestimmt diese Zeit. Insofern ist das eine gegenseitige Goldgräberstimmung, bei der Netflix wie eine Art Brandbeschleuniger fungiert hat.

Wie tot ist denn das lineare Fernsehen?

Bareiss: Das lineare Fernsehen ist lebendiger denn je. Es gab bei der öffentlich rechtlichen Sendern früher bereits horizontale Serien – ich denke da an die Dieter-Wedel-Mehrteiler oder die Weihnachts-Vierteiler. Das waren vier oder gar acht Mal 90 Minuten, herunter gerechnet also acht oder sechzehn Mal 45 Minuten. „Barbaren“ hat nur „bescheidene“ sechs Folgen dieser Länge. Im linearen Fernsehen wurde es aber über die Jahre schwierig, über Wochen hinweg eine Zuschauerbindung aufrecht zu erhalten. Mit den Streamern oder dem Pay-TV steht für den Konsumenten die Serie rund um die Uhr zur Verfügung und das macht horizontale Serien wieder enorm attraktiv. Unser deutsches lineares Fernsehen besitzt vielfältige Möglichkeiten, sich dem anzupassen. Vielleicht hat es etwas gedauert, aber dafür bleiben sie extrem schlagkräftig.

Warum ist „Barbaren“ denn dann auf Netflix und nicht beispielsweise bei Joyn erschienen?

Bareiss: Barbaren wird Menschen in Indien, in Singapur, in Europa, Lateinamerika, Australien und Neuseeland zugänglich sein. Netflix ist in über 190 Ländern verfügbar und für uns ist es eine spannende und neue Erfahrung, Barbaren mit einem Schlag der ganzen Welt zu zeigen. Joyn als Plattform der RTL Gruppe, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit. Warum soll die RTL Gruppe heute kein nächstes „Barbaren“ Projekt initiieren.

Außer Ronald Zehrfeld gibt es keinen wirklichen Star in „Barbaren“, oder?

Bareiss: Die Showrunner Arne Nolting und Jan Martin Scharf haben gemeinsam mit uns drei Executive Producern nach dem stimmigsten Ensemble gesucht, nicht nach dem bekanntestem. Und: In diesem Fall ist die Show der Star.